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Hakkari'den kahreden haber: 2 askerimiz şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 19:57 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde keşif gözetleme faaliyeti yapan askerlere düzenlenen saldırıda, iki askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını açıkladı. Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora’nın ve Piyade Er Mehmet Günay'ın acı haberi ailelerine verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklamada, "30 Mayıs 2020 tarihinde Çukurca/Hakkari bölgesinde keşif gözetleme görevi icra eden unsurumuza teröristlerce yapılan saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınmış, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, taarruz helikopterleri ve ilave komando birlikleri ile operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, TSK ve Türk milletine başsağlığı dilekleri ile yaralı askere acil şifa dilekleri iletildi.

ŞEHİT BORA'NIN ACI HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca güvenlik güçlerine yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora’nın şehadet haberi, Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Turan ve Nuriye çiftinin 4 erkek evladından birisi olan Uğur Bora’nın şehadet haberi Niksar Kaymakam vekili Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Keskin tarafından sağlık ekipleri nezaretinde verildi.
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Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin Hakkari’de yapılacak olan törenin ardından Tokat'a gönderilmesi bekleniyor.

**ŞEHİT GÜNAY'IN ACI HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Piyade Er Mehmet Günay'ın şehadet haberi, Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Kıyıgören Mahallesi’nde oturan ailesine ulaştırıldı.

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Şehidin cenazesi, Hakkari'de yapılacak olan askeri törenin ardından Hatay'a gönderilecek.

(İHA)

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