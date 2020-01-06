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  4. Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor

Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu 179 yerleşim biriminden 171'inin yolu açıldı.

Hakkari'de, karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 30 köy ve 91 mezra yolunda çalışma başlattı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu zorlu bölgede çalışma yapan ekipler, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kapalı tüm yolları açtı.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent merkezi ve ilçelere bağlı 8 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Dünden bu yana yürütülen çalışmalar sonucu 42 köy yolunun açıldığını, kalan bölgelerde de çalışmaların devam ettiğini bildiren Kurtkan, olumsuz durumlara karşı ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

- Muş

Muş'ta da karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu kapalı olan 8 köy yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.

Varto ilçesinde kar nedeniyle beyaza bürünen köylerde kışın zorluklarıyla güzellikleri bir arada yaşanıyor. Besiciler, çetin kış şartlarının yaşandığı köylerde geçim kaynakları olan hayvanlarını kar örtüsü üzerinde beslemek için çaba gösterirken, kar üstünde yemlenen koyunlar, soğuk havada kırağı tutan ağaçlar ile derelerin oluşturduğu menderesler güzel görüntüler oluşturdu.

- Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar, güney ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 4, Muş ve Bitlis'te 0, Hakkari'de sıfırın altında 3 derece olması öngörülüyor.

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