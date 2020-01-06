Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor

Varto ilçesinde kar nedeniyle beyaza bürünen köylerde kışın zorluklarıyla güzellikleri bir arada yaşanıyor. Besiciler, çetin kış şartlarının yaşandığı köylerde geçim kaynakları olan hayvanlarını kar örtüsü üzerinde beslemek için çaba gösterirken, kar üstünde yemlenen koyunlar, soğuk havada kırağı tutan ağaçlar ile derelerin oluşturduğu menderesler güzel görüntüler oluşturdu.

Muş'ta da karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu kapalı olan 8 köy yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.

Dünden bu yana yürütülen çalışmalar sonucu 42 köy yolunun açıldığını, kalan bölgelerde de çalışmaların devam ettiğini bildiren Kurtkan, olumsuz durumlara karşı ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent merkezi ve ilçelere bağlı 8 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu zorlu bölgede çalışma yapan ekipler, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kapalı tüm yolları açtı.

- Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar, güney ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 4, Muş ve Bitlis'te 0, Hakkari'de sıfırın altında 3 derece olması öngörülüyor.

