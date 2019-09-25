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Hakkari'de 3 bölge, 5 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 16:43 | Son Güncelleme

HAKKARİ merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki 3 bölge, 5 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki 3 bölge, 5 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. 3 bölgeye, 5 gün boyunca vatandaşların izinsiz girmesi yasaklandı.
Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar nedeniyle halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırındaki 3 bölge 25.09.2019 günü saat 00:00:01’den, 30.09.2019 günü saat 23:59:59’a kadar 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

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