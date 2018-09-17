Hakkari'de kaçakçılık operasyonları

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 3 av tüfeği, 10 kurusıkı tabanca, gümrük kaçağı bir miktar sigara, çay, akaryakıt, saat ile telefon ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 10-17 Eylül'de il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bin 885 paket sigara, 302 kilogram çay, 172 litre akaryakıt, 148 kol saati, 19 cep telefonu, 3 av tüfeği, 10 kurusıkı tabanca ve sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı ele geçirildi.
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