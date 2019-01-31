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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 19:11 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 anti tank roketatar mühimmatı, silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Merkeze bağlı Konak köyü Zavita mezrasında operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, "Operasyon neticesinde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait 200 fişek, 6 anti tank roketatar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, 100 metre kablo ve pil bloğu ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

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Hakkari mühimmat silah terör operasyonu

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