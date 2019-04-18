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Hakkari'nin fabrika gibi üreten eğitim merkezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Açıldığı günden beri birçok kişinin meslek sahibi olmasını sağlayan TOBB Mesleki Eğitim Merkezindeki öğrencilerin hazırladığı kıyafet ve ev tekstili ürünler, kentte satışa sunulmasının yanı sıra talep üzerine Van, Siirt, Bitlis, Mardin ve Diyarbakır gibi illere gönderiliyor - Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş: - "Makine almaya ve eğitim vermeye 2006'da başladık. Döner sermaye işletmemizi kurduk. Amaç, devlet kurumları veya piyasadan alacağımız işlerle insanlara çalışma imkanı sağlamak"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Merkezindeki öğrencilerin hazırladığı giyim ve ev tekstili ürünler, kentte satışa sunulmasının yanı sıra talep üzerine çeşitli illere gönderiliyor.

Merzan Mahallesi'nde 2006'da açılan TOBB Mesleki Eğitim Merkezi, şimdiye kadar birçok kişinin farklı alanlarda meslek sahibi olmasını sağladı. Merkez, iş kurmak için meslek öğrenmek isteyenlerin gittiği yerlerin başında geliyor. Bünyesindeki döner sermaye işletmesi kapsamında, üretimi ve elde edilen gelirle 2013, 2014 ve 2015'te kentte vergi rekortmeni olan okul, ilin ekonomisine de katkı sağlıyor.

Merkezde kesim, dikim, kilim dokumacılığı ile erkek ve kadın kuaförlüğü eğitimi verilen, çoğunluğu kadın öğrenciler, burada öğrendikleriyle hem üretime katılıyor hem de kazanç elde ediyor.

Kentte "bacasız fabrika" olarak nitelendirilen merkezdeki yaklaşık 70 makinenin bulunduğu 3 atölyede öğrencilerin ürettiği pantolon, kazak, eşofman takımı, perde ve nevresim gibi ürünler, kentte satışa sunulmasının yanı sıra talep üzerine Van, Siirt, Bitlis, Mardin ve Diyarbakır gibi illere gönderiliyor.

Merkezde bu eğitimlerin dışında ihtiyaç ve talebe göre kurslar da düzenleniyor.

- "Avrupa Birliği destekli projeler yaptık"

Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda 30'u aşkın alanda 180 öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Özellikle giyim üretiminde ön plana çıktıklarını belirten Karataş, "Avrupa Birliği destekli projeler yaptık, hibeler aldık. Makine almaya ve eğitim vermeye 2006'da başladık. Döner sermaye işletmemizi kurduk. Bunu kurmamızdaki amaç, devlet kurumları veya piyasadan alacağımız işlerle insanlara çalışma imkanı sağlamak, onların en azından burada ücret karşılığı çalışmasına imkan vermek." dedi.

Zamanında fazla iş aldıklarını ancak şimdi eskisi kadar sipariş gelmediğini ifade eden Karataş, "Her türlü giyim üretimini yapabiliyoruz. Çocuk elbisesinden tutun eşofmanına, güvenlik korucusu kıyafetine kadar her şeyi üretebiliyoruz. Bizim isteğimiz buraya sürekli iş akışının olmasıdır. Burası fabrika gibidir." diye konuştu.

- "Aile bütçelerine destek oluyorlar"

Giyim öğretmeni Fatma Çavuş da 6 yıldır kurumda çalıştığını dile getirdi.

Merkezde öğrencilerin tasarladığı ürünlerin de bulunduğunu belirten Çavuş, şunları kaydetti:

"Yöresel kıyafetlerden yeni modeller üretiyorlar. Öğrenciler çeşitli alanlarda meslek ediniyor. Kalfalık ve ustalık belgesi aldıktan sonra kendi iş yerlerini açma imkanları oluyor. Burası özellikle kadınların kendilerini iş gücünde ifade edebilmeleri için çok iyi bir yer. Kadınlar burada aile bütçelerine de destek oluyor."

Öğrencilerden Kudret Coşkun ise aldıkları eğitimin ardından yöreye özgü elbiseleri dikebildiklerini söyledi.

Sema Duman da okula belli bir amaç için geldiklerini anlatarak, "Burada çok şey öğrendik. Dikiş nakış, çizim, giyim, terzilik. Bunu hayatımıza geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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