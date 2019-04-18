Hakkari'nin fabrika gibi üreten eğitim merkezi

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Merkezindeki öğrencilerin hazırladığı giyim ve ev tekstili ürünler, kentte satışa sunulmasının yanı sıra talep üzerine çeşitli illere gönderiliyor.

Merzan Mahallesi'nde 2006'da açılan TOBB Mesleki Eğitim Merkezi, şimdiye kadar birçok kişinin farklı alanlarda meslek sahibi olmasını sağladı. Merkez, iş kurmak için meslek öğrenmek isteyenlerin gittiği yerlerin başında geliyor. Bünyesindeki döner sermaye işletmesi kapsamında, üretimi ve elde edilen gelirle 2013, 2014 ve 2015'te kentte vergi rekortmeni olan okul, ilin ekonomisine de katkı sağlıyor.

Merkezde kesim, dikim, kilim dokumacılığı ile erkek ve kadın kuaförlüğü eğitimi verilen, çoğunluğu kadın öğrenciler, burada öğrendikleriyle hem üretime katılıyor hem de kazanç elde ediyor.

Kentte "bacasız fabrika" olarak nitelendirilen merkezdeki yaklaşık 70 makinenin bulunduğu 3 atölyede öğrencilerin ürettiği pantolon, kazak, eşofman takımı, perde ve nevresim gibi ürünler, kentte satışa sunulmasının yanı sıra talep üzerine Van, Siirt, Bitlis, Mardin ve Diyarbakır gibi illere gönderiliyor.