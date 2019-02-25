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Haksız yere 39 yıl hapis yatan kişiye 21 milyon dolar tazminat

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 11:46 | Son Güncelleme

Haksız yere 39 yıl hapis yatan kişiye 21 milyon dolar tazminat

SIMI VALLEY (AA) - ABD'nin California eyaletindeki Simi Valley kentinde, işlemediği bir suçtan 39 yıl hapis yatan bir kişiye 21 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Simi Valley kenti yöneticisi Eric Levitt, biri çocuk iki kişiyi öldürmekten hüküm giyen ve 39 yıl cezaevinde kaldıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılarak 2017'de serbest bırakılan 71 yaşındaki Craig Coley'e 21 milyon dolar tazminat ödeneceğini kaydetti.

Levitt, hiçbir maddi tazminatın Coley'in yaşadıklarını karşılayamayacağını belirterek, tazminatın 4,9 milyon dolarının Simi Valley kent yönetimince, kalan 16,1 milyon dolarının ise sigorta ve diğer kaynaklar tarafından ödeneceğini söyledi.

Geçen yıl Coley'e 2 milyon dolarlık ayrı bir tazminat ödenmişti.

Craig Coley, kız arkadaşı Rhonda Wicht ve Wicht'in dört yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddiasıyla 1978'de hüküm giyerek cezaevine gönderilmişti.

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ABD California hapis tazminat

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