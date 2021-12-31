Blackberry kullananlara kötü haber geldi! 4 Ocak son gün

BlackBerry, kendi işletim sistemi BlackBerry OS ile telefonlar üretmeyi bıraktı. Şirket, 2015'te mobil cihaz işletim sistemi olarak, pazardaki diğer pek çok rakibi gibi Android'i kullanmaya başladı. BlackBerry, BlackBerry OS ve BlackBerry PlayBook OS desteği konusunda ise önemli bir karar aldı.

BLACKBERRY KARARINI VERDİ: BİR DÖNEMİN SONU

PhoneArena'nın haberine göre, 4 Ocak'ta BlackBerry, BlackBerry OS ve BlackBerry PlayBook OS desteğini sonlandıracak. BlackBerry 7.1 OS ve önceki sürümleri, BlackBerry 10 ve BlackBerry PlayBook OS 2.1 kullanan cihazlar temel işlevleri kaybedecek.

BAĞLANTI SORUNLARI OLABİLİR

4 Ocak'ta BlackBerry OS cihazları arama yapma, SMS gönderme ve hatta acil arama yapma özelliğini kaybedecek. BlackBerry OS cihazları muhtemelen Wi-Fi ve mobil veri kullanırken bağlantı sorunları yaşayabilir.

BlackBerry OS ve BlackBerry PlayBook OS 2.1 desteğinin sona ermesi, bazı uygulamaların işlevselliğini de etkileyecek.

Son yıllarda BlackBerry bir donanım şirketinden bir yazılım şirketine dönüşmüştü.

