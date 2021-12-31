HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Blackberry kullananlara kötü haber geldi! 4 Ocak son gün

Blackberry kullananlara kötü haber geldi! 4 Ocak son gün

31.12.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanların en güçlü telefon üreticilerinden biri olan BlackBerry, kendi işletim sistemini kullanan eski modellerine verdiği desteği sonlandıracak.

Blackberry kullananlara kötü haber geldi! 4 Ocak son gün

BlackBerry, kendi işletim sistemi BlackBerry OS ile telefonlar üretmeyi bıraktı. Şirket, 2015'te mobil cihaz işletim sistemi olarak, pazardaki diğer pek çok rakibi gibi Android'i kullanmaya başladı. BlackBerry, BlackBerry OS ve BlackBerry PlayBook OS desteği konusunda ise önemli bir karar aldı.

BLACKBERRY KARARINI VERDİ: BİR DÖNEMİN SONU

PhoneArena'nın haberine göre, 4 Ocak'ta BlackBerry, BlackBerry OS ve BlackBerry PlayBook OS desteğini sonlandıracak. BlackBerry 7.1 OS ve önceki sürümleri, BlackBerry 10 ve BlackBerry PlayBook OS 2.1 kullanan cihazlar temel işlevleri kaybedecek.

Blackberry OS

BAĞLANTI SORUNLARI OLABİLİR

4 Ocak'ta BlackBerry OS cihazları arama yapma, SMS gönderme ve hatta acil arama yapma özelliğini kaybedecek. BlackBerry OS cihazları muhtemelen Wi-Fi ve mobil veri kullanırken bağlantı sorunları yaşayabilir.

BlackBerry OS ve BlackBerry PlayBook OS 2.1 desteğinin sona ermesi, bazı uygulamaların işlevselliğini de etkileyecek.

Son yıllarda BlackBerry bir donanım şirketinden bir yazılım şirketine dönüşmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''
Yürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldıYürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldı
Google'dan yılbaşı sürprizi!Google'dan yılbaşı sürprizi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memura Ocak zammı için dikkat çeken tahmin

Emekli ve memura Ocak zammı için dikkat çeken tahmin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması

Kritik kanun teklifi Meclise sunuldu! Maaşlar artacak

Kritik kanun teklifi Meclise sunuldu! Maaşlar artacak

"Milletimizin yanındayız" diyen market sahibi bakın ne yapıyor

"Milletimizin yanındayız" diyen market sahibi bakın ne yapıyor

Oteldeki feci ölümde acı detay! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Oteldeki feci ölümde acı detay! Son fotoğrafı ortaya çıktı

AK Partili Başkan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kapıda karşılayacağım

AK Partili Başkan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kapıda karşılayacağım

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.