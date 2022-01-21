HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ''Halama gidiyorum'' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu! Altından yasak aşk çıktı: Duştan çıktığımda...

''Halama gidiyorum'' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu! Altından yasak aşk çıktı: Duştan çıktığımda...

21.01.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da geçen yıl 30 Kasım'da eşine ‘Halama gidiyorum’ deyip evden çıkan ve ertesi gün cesedi bulunan Nuray Erdem'in ölümüyle ilgili tutuklanan Yusuf Akkoyun, ilk kez hakim karşısına çıktı. Akkoyun mahkemedeki savunmasında, ''Ben cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım ama o kullanmadı. Sabah tekrar ilişkiye girmek istedi. Lavaboya gittim. Dönüşte morarmış yatıyordu. Kalp masajı yapıp, elbiselerini giydirerek binanın girişine bıraktım. Beraatimi istiyorum" dedi.

''Halama gidiyorum'' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu! Altından yasak aşk çıktı: Duştan çıktığımda...

Olay, geçen yıl 30 Kasım’da Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Orhaneli ilçesinde oturan Nuray Erdem, eşine, halasına gideceğini söyleyip evden çıktı. Erdem, bir süre sonra eşini arayıp sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle halasında kalacağını ifade etti. Bir gün sonra Görükle Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir binanın önünde Nuray Erdem’in cansız bedeni bulundu. Polis, olayla ilgili aynı binada oturan Yusuf Akkoyun'u, Orhangazi ilçesindeki iş yerinde gözaltına aldı.

''CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI İLAÇ KULLANDIM, GECE BİRLİKTE OLDUK''

Yusuf Akkoyun ifadesinde, Nuray Erdem ile geceyi birlikte geçirdiklerini belirterek, "Nuray’la aramızda ilişki vardı. Evli olduğunu biliyordum. Gündüz buluştuk. Geceyi de birlikte geçirmek istedik. Eşini arayıp, halasında kalacağını söyledi. Gece birlikte olduk. Ben cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım ama o kullanmadı. Duşa girdim. Çıktığımda Nuray’ın fenalaştığını gördüm. Yanına gittiğimde bilinci kapandı. Kendine getirmeye çalıştım ama olmadı. Ben de üstünü giydirip, kapıya bıraktım ve polisi arayıp, olay yerinden ayrıldım. İlişkimiz ortaya çıksın istemiyordum. Sonra ne olduğunu merak edip, geri döndüm. Öldüğünü söylediler. Korkup kaçtım. Nuray’ın evimde kalan telefonunu da aldım ve götürüp bir yere attım. Ben öldürmedim" dedi.

Yusuf Akkoyun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşini taciz eden kişiyi adliye önünde kurşunlamıştı! Taciz edilen kadına 'azmettirme' soruşturmasıEşini taciz eden kişiyi adliye önünde kurşunlamıştı! Taciz edilen kadına 'azmettirme' soruşturması

Screenshot_20

ADLİ TIP RAPORUNDA ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen otopsi raporunda, nefes darlığı olan Nuray Erdem'in ölüm nedeninin ‘boğulma’ olduğu belirtilince yeniden gözaltına alınan Yusuf Akkoyun, bu kez tutuklandı.

Screenshot_19

''YATAKTA MORARMIŞTI''

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan hakkında dava açılan Yusuf Akkoyun, ilk kez hakim karşısına çıktı. Akkoyun duruşmaya cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Yusuf Akkoyun savunmasında, Nuray Erdem ile olaydan birkaç gün önce köylüsü aracılığıyla tanıştığını belirterek, "Kendisiyle birkaç gün sonra buluştuk. Geceyi birlikte geçirdik. İlişki sırasında titremeye başladı. Bana panik atağının olduğunu söyledi. Sabah tekrar ilişkiye girmek istediğini söyledi. Ben lavaboya gittim. Döndüğümde küçük abdestini yatağa yapmıştı ve morarmıştı. Kalp masajı yaptım. Üstünü giydirip iki kat aşağı indirdim. Apartmanın zillerine bastım. Sonra da oraya bırakıp, cep telefonumda kontör olmadığından başka bir telefon bulmak için koştum. 112 Acil Servis'e telefon açması için birinden ricada bulundum. Ambulans gelmeden polis aracı geldi. Sağlık ekibi geldiğinde öldüğünü söylediler. Suç işlemedim. Beraatimi istiyorum" dedi.

İstanbul'daki mide bulandıran olayda iğrenç detaylar! Bisikletli taciz ile ilgili yeni gelişmeİstanbul'daki mide bulandıran olayda iğrenç detaylar! Bisikletli taciz ile ilgili yeni gelişme

''EŞİMLE BİR SORUNUM YOKTU''

Maktulün eşi D. Erdem ise eşiyle hiçbir sorununun olmadığını, sanığı da tanımadığını, olaydan bir gün öne eşinin halasına gideceğini söyleyerek evden ayrıldığını belirterek, "Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, Yusuf Akkoyun’un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için erteledi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadıDiş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Dolmuşun camından fırladı! Feci anların görüntüsü ortaya çıktı Dolmuşun camından fırladı! Feci anların görüntüsü ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Bursa Nilüfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sere serpe poz! "Doğal halin daha iyiydi"

Sere serpe poz! "Doğal halin daha iyiydi"

Dolgu yaptırmak istedi, dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı

Dolgu yaptırmak istedi, dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat çeken görüntü! Yola çıktılar... TIR'da bakın kimler var

Dikkat çeken görüntü! Yola çıktılar... TIR'da bakın kimler var

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.