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  4. İstanbul'daki mide bulandıran olayda iğrenç detaylar! Bisikletli taciz ile ilgili yeni gelişme

İstanbul'daki mide bulandıran olayda iğrenç detaylar! Bisikletli taciz ile ilgili yeni gelişme

21.01.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da iki ilçede bisikletle dolaşarak çocukları taciz ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı. 14 yaşındaki bir çocuğun ifadesinde söylediği "Bakire olup olmadığımı, cinsel ilişkiye girmek isteyip istemediğimi sordu" yönündeki ifadeleri şüpheli reddetti. Adliyedeki ifadesinde şüpheli "Bu kıza arkadaşlık teklifinde bulundum ancak kız olmaz diyerek beni reddetti. Sonrasında ben oradan ayrılarak eve gittim. Bir kere şeytana uydum" diyerek kendini savundu.

İstanbul'daki mide bulandıran olayda iğrenç detaylar! Bisikletli taciz ile ilgili yeni gelişme

İstanbul'da Bağcılar ve Bahçelievler'de bisikletle dolaşarak çocukları taciz ettiği öne sürülen şüpheli, 60 farklı iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerinin incelemesinin ardından gözaltına alındı. Şüphelinin kendisini taciz ettiğini belirten 14 yaşındaki çocuk ifadesinde "Bakire olup olmadığımı, cinsel ilişkiye girmek isteyip istemediğimi sordu. Konunun farklı yerlere gittiğini söyleyip, yanından ayrılmak istedim" dedi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli ise "Ben bu kıza arkadaşlık teklifinde bulundum ancak kız olmaz diyerek beni reddetti. Sonrasında ben oradan ayrılarak eve gittim. Bu anlattığım olay dışında benim konuştuğum veya arkadaşlık teklif ettiğim kimse yok. Bir kere şeytana uydum" dedi. Şüpheli Mecit G. "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderdi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

14 yaşındaki B.B., 31 Aralık 2021 günü Bağcılar'da bisikletle dolaşan bir şüphelinin kendisini taciz ettiğini belirterek şikayetçi oldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 60 farklı iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

"BAKİRE OLUP OLMADIĞIMI SORDU"

Olayla ilgili ifade veren mağdur B.B (14), "31 Aralık günü saat 17:45 sıralarında okuldan eve dönerken minibüsten evin yukarısında indikten sonra yürümeye başladım. Bu esnada arkamdan biri seslendi. Dönüp baktığımda bisikletli bir kişinin seslendiğini gördüm. İlk olarak orada metro istasyonu olup olmadığını sordu. Kendisine tarif ettikten sonra işe gidip geldiğini, yeni evlendiğini, kadınları tanımadığını, kadınları gördüğünde mutlu olduğunu söyledi. Ardından da bakire olup olmadığımı, cinsel ilişkiye girmek isteyip istemediğimi sordu. Konunun farklı yerlere gittiğini söyleyip, yanından ayrılmak istedim. Ancak eli cebinde olan bisikletli şahıs kolumdan tutarak ayrılmama izin vermedi. Cep telefonumdan acil arama ile babamı aradım. Dalgınlığından istifade ederek kaçtım" diye konuştu.

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Çocuk Şube Müdürlüğü Ekiplerince incelenen görüntülerde, bisikleti elinde götüren ve yürüyen bir şüphelinin Bağcılar ve Bahçelievler'de 18 yaşından küçük kız çocuklarını sokaklarda ve caddelerde uzun süre takip ettiği, bisikletin direksiyonunu kız çocuklarının önlerine kırarak, onlarla sohbet etmeye çalıştığı ve kız çocuklarını taciz ettiğini tespit etti.

"BİR KERE ŞEYTANA UYDUM"

Şüpheli Mecit G. 16 ocakta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. İfade veren Mecit G, "Ben kimseye metro istasyonunun nerede olduğunu sorup sormadığımı hatırlamıyorum. Ben ifadesi okunan kız çocuğuna yeni evlendim, kadınları görünce mutlu oluyorum, sen bakire misin, seninle cinsel ilişki yaşayalım mı? gibi şeyler sormadım. Bu şekilde soruları kimseye soramam. Kaldı ki küçük bir kız çocuğuna bu şekilde şeyler sorayım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben olay tarihinde kimseyle konuşmadım. Ben olay tarihinde Mahmutbey yolunda bisiklet elimde olarak eve gidiyordum. Yolda esmer, benim boylarımda, başı kapalı, 19-20 yaşlarında bir bayan şahıs yoldan geçenlere kirazlı metro istasyonunun yerini soruyordu. Ben de kendisine yaklaşıp Kirazlı Metro istasyonunun yerini tarif ettim. Sonra ben bu kıza arkadaşlık teklifinde bulundum ancak kız olmaz diyerek beni reddetti. Sonrasında ben oradan ayrılarak eve gittim. Bu anlattığım olay dışında benim konuştuğum veya arkadaşlık teklif ettiğim kimse yok. Ben neden bu şekilde bir şey yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımdan çok pişmanım. Bir kere şeytana uydum" ifadelerini kullandı.

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TUTUKLANDI

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mecit G'.yi "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bağcılar Bahçelievler taciz
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