Half-Life: Alyx'in çıkış tarihi belli oldu!

Half-Life oyununda birçoğumuzun anısı var. Kimimiz evdeki bilgisayarlarımızda Half-Life oynarken, kimimiz de okul çıkışları, karne günleri Half-Life ve Counter Strike oynamak için internet kafelerin yolunu tutuyorduk. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu günler geride kaldı. Her eve giren 'oyun bilgisayarları' half-life oyununun da sonunu getirdi. Fakat oyunun öyle kült bir kitlesi var ki onlar için Half-Life hiç eskimedi. Valve'nin her duyurusunda yeni bir Half-Life oyununa dair haber bekleyen bu kült kitle, beklediği haberi geride bıraktığımız 2019 yılı içerisinde aldı ve Valve yeni Half Life oyunu Half-Life: Alyx'in duyurusunu gerçekleştirmişti. Fakat bir fark vardı. Yeni Half-Life oyunu, sadece sanal gerçeklik gözlükleriyle (VR) oynanabilen bir oyun olacaktı. Bu kült kitlede buruk bir sevinç oluştursa da yine de onları heyecanlandırmaya yetti. Bu heyecanlarını bugüne kadar taze tutan Half-Life kitlesi, şimdi ise oyunu oynayabileceği tarihin açıklanmasıyla büyük bir sevinç içerisinde.

VALVE HALF-LİFE: ALYX'İN ÇIKIŞ TARİHİNİ TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Valve Half-Life: Alyx'in çıkış tarihini resmi Twitter hesabından yaptığı duyuru ile birlikte açıkladı. Buna göre Valve'nin yeni Half-Life oyunu 23 Mart'ta Steam üzerinden erişime açılacak. Oyuna dair ilk görüntüleri de bu tarihte göreceğiz. Fakat Valve 23 Mart'ı bekleyemeyenleri de düşündü ve oyunun çıkış tarihini duyurduktan sonra Half-Life: Alyx'e ait olduğunu söylediği bazı ekran görüntülerini de takipçileriyle paylaştı.

Half-Life: Alyx'in içinden alınan görüntülere bakılırsa bizi oldukça içine çeken ve gerilim dolu dakikalar yaşatacak bir oyun bekliyor. Bir de oyunu VR gözlükle oynadığımız düşünürsek, Half-Life: Alyx'in güzel bir deneyim sunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.



