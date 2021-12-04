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Halı sahada kahreden ölüm! Bir anda yere yığıldı

04.12.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren Akif Göktaş (37), hayatını kaybetti. Göktaş'ın yere yığıldığı anlar, halı sahangın güvenlik kamerasına yansıdı.

Halı sahada kahreden ölüm! Bir anda yere yığıldı

Manavgat ilçesinde ailesiyle yaşayan Akif Göktaş, dün gece arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken bir anda yere yığıldı. Göktaş’ın yardımına arkadaşlarıyla halı saha görevlileri koştu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Halı sahanın yakınındaki özel hastaneye götürülen, yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Göktaş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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3 DEFA KALP RAHATSIZLIĞI GEÇİRMİŞ

Daha önce de 3 defa kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Akif Göktaş'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Bu arda, Göktaş'ın yere yığıldığı anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
antalya kalp krizi
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