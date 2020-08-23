HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Haliç'te can pazarı! Fotoğraf çekerken boğuluyordu

Haliç'te can pazarı! Fotoğraf çekerken boğuluyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2020 16:20 | Son Güncelleme

Haliç'te fotoğraf çekerken denize düşen kişiyi çevredekiler kurtardı. Suda çırpınırken koluna bağlanan kemer ile kıyıya çıkartılan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan polis ekipleri yaptı.

Haliç'te can pazarı! Fotoğraf çekerken boğuluyordu

Beyoğlu’nda Mostafa Huseyni adlı Suriyeli, saat 15.00 sıralarından Haliç sahilde cep telefonu ile Haliç’in fotoğraflarını çekerken denize düştü. Bir kişinin suda çırpındığını gören çevredeki bazı gençler hemen suya atladı.

93876ea46561512e45fda33646986820

Suda çırpınırken koluna bağlanan kemer ile kıyıya çıkartılan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan polis ekipleri yaptı. Haber verimesi üzerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü.

a86c1bb1738627588a832d1846a139a2

Suriyeli genci kurtarmak için denize atlayanlardan Afganistanlı Hacı El Mahmut, "Herkes bağırıyordu, denizde bir kişiyi görünce hemen denize atladım, çıkarttım” dedi.

c41d6b9d9b14fc636caf501edb2985f2

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Baskından kaçmak isterken balkondan düşüp öldüBaskından kaçmak isterken balkondan düşüp öldü
Koronavirüs ne zaman bitecek? Pandemi ne zaman sona erecek?Koronavirüs ne zaman bitecek? Pandemi ne zaman sona erecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş '30 Ağustos' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş '30 Ağustos' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
Önünde diz çöktü! Olay poza bomba yorum: Düğüne çağırmadınız...
Önünde diz çöktü! Olay poza bomba yorum: Düğüne çağırmadınız...
Kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı
Kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı
Giresun'daki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
Giresun'daki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
İlginizi Çekebilir
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarmanın dikkati hayatını kurtardı! Kanlar içinde...
Jandarmanın dikkati hayatını kurtardı! Kanlar içinde...
Beylikdüzü'nde 'koronavirüs' halayı kamerada
'Koronavirüs' halayı kamerada
Baskın anında kaçmak isterken balkondan düşerek öldü
Baskından kaçmak isterken balkondan düşüp öldü
Kaybolan köpeğini tabancayla vurulmuş halde buldu
2 gündür kayıp olan köpeğini bu halde buldu
Sokak ortasındaki cinayette 2 şüpheli daha yakalandı
Sokak ortasındaki kan donduran cinayette yeni gelişme
Balıkesir'de define avcılarına suçüstü
Define avcıları suçüstü yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.