Halife Hafter: Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmeye çalışan general

Peki Türkiye'yi Libya'ya asker gönderme noktasına getiren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Tunus ziyaretinde "Gayrimeşru olarak durumdan vazife çıkarıyor" dediği General Halife Hafter kim ve Libya'daki iç savaşta neden kritik bir isim olarak öne çıktı?

Libya'ya asker gönderilmesini kapsayan tezkerenin bugün Meclis'e sunulması ve bu hafta içerisinde de oylanması bekleniyor.

Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekleyen Türkiye de Hafter güçlerine karşı askeri mücadeleye doğrudan destek vermek için devreye girdi ve UMH Başbakanı Fayez al-Sarraj ile askeri işbirliği anlaşması imzaladı.

General Hafter'in Trablus'u ele geçirme girişimi, ülkede 2011'den bu yana devam eden iç savaşın yeni bir boyut kazanmasına yol açmış durumda.

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter, Nisan ayında komutanı olduğu "Libya Ulusal Ordusu"na başkent Trablus'u ele geçirme emri vermişti. O tarihten bu yana Trablus çevresinde Hafter'e bağlı güçler ile Türkiye'nin de destek verdiği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı güçler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Hafter, Virginia eyaletinde bulunan CIA merkez ofisi yakınlarına taşınmış olması nedeniyle de, istihbarat için çalışmakla suçlandı.

Hafter ise askerlerinin esir düşmesine neden olduğu ve ordusunu yüzüstü bıraktığı gerekçesiyle "ihanetle" suçlandı. Yıllarca hapis yattıktan sonra 1990 yılında CIA ile anlaşma yaparak serbest kaldı, ardından ABD'ye sürgüne gitti.

Fransa'nın desteklediği Çad güçleri bundan bir yıl sonra Libya'yı yenilgiye uğratarak, Hafter ve 300 askerini esir aldı.

Kaddafi, Albay rütbesi verdiği Hafter'i 1986'da Çad ile çatışan güçlerin başına getirdi. Hafter'in düşüşü de böylece başladı.

O günden sonra Kaddafi'nin en güvendiği isim oldu. Kaddafi başa geçtikten kısa süre sonra onu Genelkurmay Başkanlığı'na atadı. Kaddafi'nin Hafter'i oğlu gibi gördüğü söyleniyordu.

Bazı tarihçiler, Hafter'in bundan sonraki 20 yıllık süreçte kendini Kaddafi'yi devirecek stratejiler aramaya adadığını söylüyor.

Sürgünden dönüş

2011 yılında Kaddafi karşıtları ayaklanmaya başlayınca Hafter ülkesi Libya'ya geri döndü.

Mısır'a giderek doğudaki isyancı güçlerin komutanı oldu. Ekim ayında Kaddafi'nin düşmesi sonrası ise, iki yıldan uzun süre yargılandı.

Şubat 2014'te BM destekli seçimler sonrası ipleri yeniden eline alan Hafter, televizyondan yayınlanan bir mesaj ile "ülkesini kurtarma" planını açıkladı.

Libyalılara kurulan hükümete karşı ayaklanmaları çağrısı yaptığında, Libya'nın ikinci en büyük şehri Bingazi ve doğudaki bazı bölgeler, El Kaide ile bağlantılı Ensar el-Şeria ve bazı diğer İslamcı gruplar tarafından kuşatılmıştı.

Hafter bu gruplarla bağlantısı olmadığını söylese de, özellikle Bingazi'deki desteği arttı. Ancak Hafter'in popülaritesindeki artış ülkenin doğusu ile sınırlı kaldı. Kaddafi ve ABD ile eski bağlantıları nedeniyle ülkenin geri kalanında kuşkuyla karşılanmaya devam etti.