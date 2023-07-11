Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'lı Yabani dizisine Yargı'dan flaş transfer! Geri sayım başladı

Fox Tv'nin yeni sezon için hazırlıklarına başladığı Yabani dizisinin kadrosu şekilleniyor. Başrollerini Halit Özgür Sarı, Simay Barlas ve Bertan Asllani'nin paylaşacağı diziye Yargı'dan bomba bir transfer gerçekleşti.

Yabani dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. NTC Medya‘nın FOX için hazırladığı dizide Halit Özgür Sarı “Yaman”, Simay Barlas “Rüya”, Bertan Asllani “Ateş”, Dolunay Soysert “Neslihan”, Ramiz Mullamusa “Umut”, Rojbin Erden “Asi”, Sezer Arıçay “Cesur” ve Osman Alkaş “Eşref” rollerine hayat verecek.

Gazteci Birsen Altuntaş'ın habeine göre; M. Çağatay Tosun'un yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin başrol kadrosuna son olarak flaş bir isim katıldı.

Son olarak “Yargı” dizisinde rol alan Yurdaer Okur “Yabani”yle el sıkıştı. Dizide Prof Dr. Neslihan Yücesoy’a hayat veren Dolunay Soysert‘in eşi Serhan’ı canlandıracak olan ünlü aktör, kilit bir rolle hikâyeye yön verecek.

Hilal Yıldız'ın yazdığı dizide sokakta büyüyen ve arkadaşlarına kol kanat geren dürüst, çok mücadeleci bir genç olan Yaman’ın etkileyici ve sürprizlerle dolu hikâyesi ekrana taşınacak.

