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Halk kütüphaneleri "e-Devlet"e taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 16:50 | Son Güncelleme

Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulduğu "e-Devlet"e eklenen yeni uygulamayla, halk kütüphanelerine üye olma, katalog taraması yapma ve "e-kitaplara" erişme mümkün hale getirildi

"e-Devlet"e eklenen yeni uygulamayla, halk kütüphanelerine üye olunabilecek, katalog taraması yapılacak ve "e-kitaplara" erişilebilecek.

Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulduğu e-Devlet tarafından yeni sisteme ilişkin şu duyuru yapıldı:

"e-Devlet Kapısı üzerinden veya 'Kütüphanem Cepte' mobil uygulaması aracılığıyla e-Devlet portalına bağlanarak, istediğiniz halk kütüphanesine 'e-üyelik' yapabilir, anında 'e-kitaplara' erişebilir, katalog taraması yapabilir, ödünç aldığınız kitapların süresini uzatabilir, üyelik bilgilerinizi güncelleyebilir, kayıt yaptırdığınız halk kütüphanesini değiştirebilir ve bütün halk kütüphanelerinin hizmet bilgilerine erişebilirsiniz."

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Anahtar Kelimeler:
E Devlet halk kütüphaneleri

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