Halk otobüsünün direğe çarparak yaptığı kaza kamerada

Sultanbeyli’de bir özel halk otobüsü gece saatlerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada otobüsün boş olması faciayı önledi.

Olay, Sultanbeyli Mimar Sinan Caddesi üzerinde geçen hafta meydana geldi. Sürücü, özel halk otobüsünün yağış nedeniyle yolun kayganlaşmasının ardından hakimiyetini kaybetti. Otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki telefon hattı dağıtım kutusunun bulunduğu direğe çarptı. Kazada otobüsün boş olması faciayı önlerken, yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otobüsün direğe hıza çarpması ve çevredeki vatandaşların panik yaşaması görülüyor.

