Halk pazarı kurulmayınca manavlara akın ettiler

17 günlük “Tam Kapanma” nedeniyle evlerindeki sebze ve meyve ihtiyaçlarını manavlardan gidermek zorunda kalan vatandaşlar zaman zaman kısa süreli de olsa sıra beklemek zorunda kalırken, manav tezgahlarında ihtiyaçların çok farklı olmadığını ifade eden Devrekli vatandaşlar ,” Evet Pazar fiyatları biraz farklı ama, bazı tezgahlarda pazarı aratmayan fiyatlar mevcut. Bunun nedeni de bazı manav esnafının fırsatçılık yapmadığını gösteriyor kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.

"OLABİLDİĞİNCE UCUZ SATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Devrekli esnaf Cihan Baycan ise "Tam Kapanma” süresince Devrekli vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar ucuz sebze ve meyve satmaya çalışıyoruz. Kapanmayı fırsat bilerek asla fiyatlarımıza oynama yapmadık ve yapmayacağız da elimizdeki imkanlar çerçevesinde vatandaşlarımıza ucuz sebze ve meyve almalarına destek vereceğiz” diye konuştu.

İHA

