"Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 14 Nisan 2021 .Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

"Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

2020 Mart ayında başlaya pandemi yasaklarında, bankaların çalışma saatleri oldukça kısıtlanmıştı. Birçok işlemin şubeden yapılması yasaklanmış, vatandaşlar ATM’lere veye mobil bankacılığa yönlendirilmişti. Vaka sayılarının son zamanlarda günlük 60 binlere dayanmasının ardından ise bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Buna göre Halkbank, Ziraat, Vakıfbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma saatleri…

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir"

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibarıyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir."



