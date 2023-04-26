Halsey'in şaşırtan güzellik sırrı! Anne sütünü hem oğluna hem de kendine...

28 yaşındaki şarkıcı Halsey, Türk senarist Alev Aydın ile yaşadığı aşk ile hem dünyada hem de ülkemizde dikkat çekiyordu. Son günlerde Alev Aydın'la ayrıldığı iddia edilen Halsey, Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerde basın tarafından takip ediliyordu. Temmuz 2021'de oğlu Ender Ridley'i dünyaya getiren Halsey, oğlu Ender'i doğurduktan sonra anne sütünü güzelliği için cildinde kullandığını söyledi.

Anne sütünü cilt bakımında kullanan birçok ünlü bulunuyor. Bu ünlüler arasında yer alan Halsey, Nylon dergisine yaptığı açıklamada anne sütünün faydalarını nasıl keşfettiğini anlattı.

ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARINI SIRALADI

Halsey, henüz 20'li yaşlarının sonunda olmasına rağmen, cilt bakımına özel bir önem verdiğini belirterek sağlıklı bir cilde sahip olmak için hyaluronik asit, makyaj temizleme ürünleri ve dudak maskesi kullandığını söyledi.

Fakat ünlü şarkıcının "bütün zamanların en iyi içeriği" diye tanımladığı ayrıntı, oğlunu beslemek için kullandığı kendi sütü. "Her zaman cildimle ilgili konularda bilinçli oldum. Ama bebeğiniz sizi öptüğünde ya da size sarıldığında cildinizde gerçekte neler olup bittiğini de fark edersiniz" dedi.

"ANNE SÜTÜ BÜTÜN ZAMANLARIN EN İYİ CİLT BAKIM ÜRÜNÜ"

Ünlü şarkıcı sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bebeğimi emzirmeye başladığımda, anne sütünün bütün zamanların en iyi cilt bakım ürünü olduğunu anladım. Çünkü anne sütü antioksidanların yanı sıra sağlıklı yağlar da içeriyor. Buna ek olarak anne sütünde cildin hızlıca sağlığına kavuşmasına olanak sağlayan başka içerikler de var."

