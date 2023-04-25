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Haluk Bayraktar'a bir ödül daha! O ülkenin en üst seviye ulusal nişanı verildi

25.04.2023 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Burkina Faso'nun barış, güvenlik ve terörle mücadele faaliyetlerine yönelik üstün ve istisnai katkılarından dolayı Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore'nin talimatıyla ülkenin en üst seviye ulusal nişanı olan Ordre de L'etalon Officier madalyasına layık görüldü. Bayraktar daha önce Ukrayna ve Azerbaycan'dan da devlet nişanıyla ödüllendirilmişti.

Haluk Bayraktar'a bir ödül daha! O ülkenin en üst seviye ulusal nişanı verildi

Türkiye'nin milli ve özgün insansız platformlarını geliştiren Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilen Afrika ülkesi Burkina Faso'da devlet nişanı ile ödüllendirildi.

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EN ÜST SEVİYE ULUSAL NİŞAN

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bayraktar, Burkina Faso'nun barış, güvenlik ve terörle mücadele faaliyetlerine yönelik üstün ve istisnai katkılarından dolayı Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore'nin talimatıyla ülkenin en üst seviye ulusal nişanı olan Ordre de L'etalon Officier madalyasıyla ödüllendirildi.

Haluk Bayraktar'a madalyasını Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da düzenlenen törende ülkenin büyük şansölyesi André Roch Compaoré takdim etti. Bayraktar daha sonra Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Traore, Haluk Bayraktar'a yürütülen çalışmalar için teşekkür etti.

UKRAYNA VE AZERBAYCAN'DAN DA ALMIŞTI

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar daha önce Ukrayna ve Azerbaycan'da da çeşitli madalyalarla ödüllendirilmişti. Bayraktar, 23 Ağustos 2022'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından devletler arası işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli kişisel değerler, devlet egemenliğinin desteklenmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne önemli katkılar sunması nedeniyle 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı'na layık görüldü.

Ukrayna devlet tarihinde en üst seviye nişan almaya layık görülen ilk Türk vatandaşı olan Bayraktar, 25 Ağustos 2020'de Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin stratejik düzeye ulaşmasında sunduğu katkılardan dolayı Zelenskiy tarafından 3. Derece Haklar Nişanı ile ödüllendirildi.

Haluk Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle Azerbaycan Cumhuriyeti Karabağ Nişanı'na da layık görüldü. Bayraktar'a Karabağ Nişanı, 15 Haziran 2021'de Şuşa'ya yaptığı ziyarette Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından takdim edildi.

Bayraktar bu nişanların dışında Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ustalık, Onur ve Cesaret Madalyası ile 14 Eylül 2021'de ise Ukrayna devlet şirketi Antonov Uçak Fabrikası’nın 75. kuruluş dönümünde havacılık endüstrisine sunmuş olduğu katkılardan dolayı Antonov madalyası ile ödüllendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso haluk bayraktar

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