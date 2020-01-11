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  4. Hamaney’den Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik soruşturma emri

Hamaney’den Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik soruşturma emri

DÜNYA HABERLERİ  | 11.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney yayımladığı bir mesajla uçak kazasıyla alakalı soruşturma açılmasını için talimat verdiğini açıkladı.

Hamaney’den Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik soruşturma emri

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının İran’a ait hava savunma sistemi tarafından düşürülmesi haberinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Hamaney yaşanan hadiseden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Ukrayna’ya ait yolcu uçağının düşmesi ile alakalı soruşturma açılması gerektiğini belirten Hamaney, "Bu olaydaki kusurlar ve eksikliklerin incelemesi için Genelkurmay Başkanlığına kesin talimat veriyorum" ifadelerini kullandı.

İran dini lideri Hamaney, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması talimatı verdiğini de belirti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hamaney İRAN Ukrayna uçağı

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