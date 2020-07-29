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Hamaney: Siyonist İsrail rejimi ile iş birliği yapanları uyarıyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 29.07.2020 23:11 | Son Güncelleme

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bazı İslam ülkelerinin önde gelen isimlerini uyararak, “Siyonist İsrail rejimi ile açık ve gizli iş birliğine giren devlet yöneticilerini, bunun doğuracağı vahim sonuçları nedeniyle uyarıyoruz" dedi.

Hamaney: Siyonist İsrail rejimi ile iş birliği yapanları uyarıyoruz

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bu yılki Hac mesajını yayımladı. Yayımlanan mesajda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Müslümanların Kabe’den uzak kaldıkları belirtilerek, “Bugün müminler Kabe’den uzak kalmanın üzüntüsü ve hasreti içerisindedirler. Gönüller Kabe’den ayrı kalmanın gurbetini yaşarken, ondan uzak kalanlar gözyaşlarıyla lebbeyk demekteler” ifadeleri kullandı. Hac ibadeti ve Kabe hakkında düşünmenin önemine işaret eden Hamaney, Haccın İslam’ı tehdit edenlere karşı bir güç gösterisi olduğunu belirterek, “Hac, İslam’ın kendi yumuşak ve sert güçlerini sergilemesidir. Bunun adı İbrahimi Hac’dır. Kendisini bu Kabe’nin hizmetçisi olarak görenler ABD’yi hoşnut etmeyi bırakarak Allah’ı hoşnut etmeyi seçerlerse İslam dünyasının birçok büyük sorunu çözülebilir” ifadelerine yer verdi.

"İSLAM ÜMMETİ AMERİKA VE SİYONİST İSRAİL REJİMİNE KARŞI TEK SES OLMALI"

Hamaney, mesajında İslam ümmetinin maslahatının vahdet olduğunu vurgulayarak, “Bu vahdet, şeytanın vücut bulmuş hali Amerika ve onun kuyruğu olan Siyonist İsrail rejimine karşı tek ses olmalı” dedi. Bazı İslam ülkelerinin önde gelenlerini uyaran Hamaney, İsrail rejimi ile iş birliğinin vahim sonuçlar doğuracağını belirterek, “Kendi Müslüman kardeşlerinin yerine düşmana sırtını veren, iki günlük şahsi çıkarları için düşmanın zorbalığını ve aşağılamalarını kabullenen ve Siyonist İsrail rejimi ile açık ve gizli iş birliğine giren devlet yöneticilerini, bu iş birliğinin neden olacağı vahim sonuçlar nedeniyle uyarıyoruz” dedi.

"ABD'DE MASUM BİR İNSANIN KATLEDİLMESİ AHLAKİ SORUNU GÖSTERİYOR"

Hamaney, Batı medeniyetinin büyük bir ahlaki çöküş içerisinde olduğunu ifade etti. ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesine işaret eden Hamaney, “ABD’li siyasetçilerin kendi halklarına olan davranışları, bu ülkedeki derin sosyal tabakalaşmayı göstermektedir. Bu ülkenin idaresi için seçilmiş kişilerin masum bir insanı soğukkanlılıkla ve işkence ederek herkesin gözleri önünde katletmesi, Batı dünyasının içerisinde olduğu toplumsal ve ahlaki sorunu göstermekte. Diğer Batılı ülkeler de böylesi facialardan uzak değiller” ifadelerini kullandı. (İHA)

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