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Hamaney'den Irak ve Lübnan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 14:22 | Son Güncelleme

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney: - "ABD ve Batılı ülkelerin istihbarat servisleri, bölgedeki bazı ülkelerin parasal desteğiyle kaos çıkarmaktadır"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Irak ve Lübnan'daki hükümet karşıtı gösterilerden ABD ve Batılı istihbarat servisleri ile parasal destek veren bazı bölge ülkelerini sorumlu tuttu.

Tahran’daki Hatemül Enbiya Hava Savunma Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet törenine katılan Hamaney, yaptığı konuşmada, bir süredir hükümet karşıtı protestolara sahne olan Irak ve Lübnan'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamaney, Irak ve Lübnan'daki hükümet karşıtı eylemlerin ülke dışından organize edildiğini savunarak, "Düşmanların bir ülkeye vereceği en büyük zarar, bugün bölgedeki bazı ülkelerde yaptıkları gibi o ülkeyi güvenlikten mahrum etmektir. ABD ve Batılı ülkelerin istihbarat servisleri bölgedeki bazı ülkelerin parasal desteğiyle kaos çıkarmaktadır." dedi.

Irak ve Lübnan halkına ülkelerindeki istikrarı koruma çağrısında bulunan Hamaney, "Halkların haklı talepleri var ancak bu taleplerin hukuki yapılar çerçevesinde gerçekleşeceği bilinmelidir. Bir ülkede hukuki yapılar ortadan kalkarsa hiç bir olumlu adım atılamaz. Lübnan ve Irak'ı önemseyenlere öncelik olarak güvensizliğe çare üretmeleri tavsiyesinde bulunuyorum." diye konuştu.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösteriler nedeniyle ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 8 bine yakın kişi de yaralanmıştı.

Lübnan'da ise 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Saad Hariri'nin istifasına yol açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayetullah Ali Hamaney ırak İRAN Lübnan

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