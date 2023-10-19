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'Hamas hamile kadını öldürdü' iddiası gündem oldu! DMM'den açıklama: 'İddialar doğru değil'

19.10.2023 11:14 | Son Güncelleme:
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İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar sonrasında sosyal medyada bir görüntü gündem oldu. Görüntülerde hamile bir kadının Hamas tarafından işkenceye uğrayarak öldürüldüğü iddia edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddianın doğru olmadığını ifade ederek görüntülerin 2018 yılından beri dolaşımda olduğunu, Meksika'da kaydedildiğini ifade etti.

'Hamas hamile kadını öldürdü' iddiası gündem oldu! DMM'den açıklama: 'İddialar doğru değil'

İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar sonrasında sosyal medyada hamile bir kadının, Hamas tarafından işkenceye uğrayarak öldürüldüğü iddia edildi. Söz konusu görüntülerle ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şunları ifade etti:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, “Hamile bir kadın Hamas tarafından işkenceye uğrayarak öldürüldü” iddiası doğru değildir.

Bahse konu görüntülerin 2018 yılından beri dolaşımda olduğu ve “Meksika’daki suç örgütleri arasındaki şiddet olaylarını” gösterdiği tespit edilmiştir."


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İsrail Gazze Hamas

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