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İsrail'in hedefindeler! İşte Hamas'ın tünelleri

15.05.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda, çoğu çocuk 10 Filistinli daha hayatını kaybederken, 10 Mayıs'tan bu yana 139 Filistinli yaşama veda etti, 950 Filistinli de yaralandı. Öte yandan fotoğraf ajansları Hamas'a ait olduğu bilinen tünellerin fotoğraflarını servis etti. İlk olarak 2007'de ortaya çıkan tüneller Hamas'ın İsrail'e karşı koyduğu savaş taktiği olarak biliniyor.

İsrail'in hedefindeler! İşte Hamas'ın tünelleri

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları altıncı gününe girerken, gece boyunca duyulan patlama sesleri gündüz de kesilmeden devam ediyor. Hamas'ın fırlattığı roketlerden bazıları Tel Aviv'in dış mahallelerine kadar ulaştı.

Bununla birlikte İsrail, Perşembe günü gece boyunca büyük bir bombardımanda Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki tünel ağının çoğunu yok ettiğini iddia ediyor.

İsrail-Gazze savaşında kullanılan tüneller Hamas'ın en etkili araçları arasındaydı ve askerler bu tüneller sayesinde İsrail topraklarına giriyor hatta bazen yeraltı geçitlerinden Gazze'ye dönmek için bu tünelleri kullanıyorlardı.

İLK DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

İsrail'in hedefinde olan bu tüneller çatışmalar başladığından beri ilk defa görüntülendi.

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İsrail, Hamas'ın bu tünel ağını uzun süredir yok etmeye çalışıyor çünkü bunlar İsrail topraklarına ulaşıyor. Hamas'ın çok sayıda İsrail askerini tek seferde ortadan kaldırmak umuduyla, bölgeyi bombalamadan önce, askerlerini Gazze şehri altındaki yeraltı tünel sisteminden geçiriyor.

Ancak iddiaya göre İsrail güçleri (IDF) bu tünelleri yok etmek için yoğun bir bombardıman içinde bulunuyor. Bu saldırılarda kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair bir bilgi ise bulunmuyor.

GAZZE'DE SON DURUM

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre İsrail savaş uçakları Gazze’nin kuzeyine de yaklaşık 30 saldırı gerçekleştirdi.

Gazze'nin kuzeyindeki eğitim müdürlüğü çevresi, sivillerin evleri ve bir caminin hedef alındığı saldırılar sonucu söz konusu bölgenin büyük kısmında elektrikler kesildi.

HAMAS YETKİLİSİ: KARA OPERASYONU İŞGALCİ İÇİN BİR FELAKET OLACAK

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Gazze'de karadan başlatılacak operasyonun, İsrail için bir felaket olacağını ve savaşın dengesini değiştireceğini söyledi.

İsrail'in dün Gazze'ye kara operasyonu başlattığı yönünde basında çıkan haberlerle ilgili Hamas'a ait El-Aksa televizyonuna konuşan Aruri, direniş güçlerinin, düşmanı (İsrail) şaşırtacak güçte olduğunu ve elinde daha önce kullanılan silahlardan daha güçlüsünün bulunduğunu belirtti.

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Hamas'ın, kara operasyonuna dönük hazırlığının sahip olduğu füze gücünden daha yüksek olduğunu kaydeden Aruri, "Kara operasyonu işgalci için bir felaket olacak ve savaş dengesi değişmeden de ondan çıkamayacak." dedi.

Gazze'ye düzenlenen son saldırıdan bu yana direniş güçlerinin yaptığı hazırlıkların bu kara operasyonuna dönük gerçekleştirildiğini bildiren Aruri, işgal altındaki Batı Şeria, Gazze ve İsrail vatandaşı Arapların yaşadığı Yeşil Hat bölgesinde İsrail güçlerine karşı açılan "cephelerin" zaferin anahtarı olduğunu dile getirdi.


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