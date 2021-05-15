İsrail'in hedefindeler! İşte Hamas'ın tünelleri

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları altıncı gününe girerken, gece boyunca duyulan patlama sesleri gündüz de kesilmeden devam ediyor. Hamas'ın fırlattığı roketlerden bazıları Tel Aviv'in dış mahallelerine kadar ulaştı.

Bununla birlikte İsrail, Perşembe günü gece boyunca büyük bir bombardımanda Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki tünel ağının çoğunu yok ettiğini iddia ediyor.

İsrail-Gazze savaşında kullanılan tüneller Hamas'ın en etkili araçları arasındaydı ve askerler bu tüneller sayesinde İsrail topraklarına giriyor hatta bazen yeraltı geçitlerinden Gazze'ye dönmek için bu tünelleri kullanıyorlardı.

İLK DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

İsrail'in hedefinde olan bu tüneller çatışmalar başladığından beri ilk defa görüntülendi.

İsrail, Hamas'ın bu tünel ağını uzun süredir yok etmeye çalışıyor çünkü bunlar İsrail topraklarına ulaşıyor. Hamas'ın çok sayıda İsrail askerini tek seferde ortadan kaldırmak umuduyla, bölgeyi bombalamadan önce, askerlerini Gazze şehri altındaki yeraltı tünel sisteminden geçiriyor.

Ancak iddiaya göre İsrail güçleri (IDF) bu tünelleri yok etmek için yoğun bir bombardıman içinde bulunuyor. Bu saldırılarda kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair bir bilgi ise bulunmuyor.