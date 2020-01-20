Hamas'tan İsrail'in "ev tahliyesi" kararına kınama

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te bulunan Filistinlilerin evlerini tahliye etme kararıyla, bölge sakinlerini tehcir ederek, kenti "Yahudileştirmeyi ve çehresini değiştirmeyi" amaçladığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kararının "işgalin yenilgisinin kanıtı" olduğunu kaydederek, Mescid-i Aksa'da nöbete katılma ve çabaları artırma çağrısı yaptı.

Kanu, Arap ve İslam aleminin Kudüs sakinlerinin direnişlerini güçlendirmelerine, işgalci İsrail'in planları karşısında varlıklarını konumlandırmalarına destek olmalarını istedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın dünkü haberine göre, İsrail yönetimi, işgal altındaki Kudüs'te 10 Filistinlinin evine tahliye tebligatı gönderdi.

