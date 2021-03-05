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  4. Hamile ineğin midesinden 71 kg atık çıktı: Bebek büyüyememiş bile

Hamile ineğin midesinden 71 kg atık çıktı: Bebek büyüyememiş bile

05.03.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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Hamile ineğin midesinden 71 kg atık çıktı: Bebek büyüyememiş bile

Hindistan’da bir aracın çarpmasının ardından ameliyata alınan hamile ineğin midesinden 71 kilo atık madde çıkarken, gözlem altına alınan inek tedavi sırasında öldü. Büyümek için yeteri kadar yeri olmayan yavru inek de hayatını kaybetti.

Geçen haftalarda Faridabad kentinde bir aracın çarparak yaraladığı inek ameliyata alındı. Geçirdiği ameliyat ve tedavinin ardından sağlığına kavuşan ineğin kısa bir süre sonra beklenmedik davranışlar sergilediği belirlendi. Veteriner hekim Dr. Atul Maoria karnına vuran ineğe yeniden çeşitli testler yaptı.

Hamile olduğu belirlenen ineğin midesinde atık tespit edildi.

Ameliyata alınan inek 4 saatlik operasyon geçirdi. Hamile ineğin yavrusunun büyümek için yeteri kadar yeri olmadığını tespit eden veteriner hekim Maoria, ineğin midesinden 71 kilo ağırlığında plastik ve atık madde çıkardı.

Ameliyatın ardından gözlem altına alınan inek, tedavi sırasında yaşamını yitirdi.

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