Hamile olduğunu anlamadı: ''Suyum tuvalette gelene kadar hamile olduğumu bilmiyordum!''

21 yaşındaki erkek arkadaşı Kieran Millar ile prezervatif kullanarak güvenli cinsel ilişki içinde olduğunu söyleyen kadın, doğum suyunun gelmesiyle hamile olduğunu öğrendi.

''KORUNUYORDUK, DÜMDÜZ BİR KARNIM VARDI''

Siobhan şöyle diyor: "Erkek arkadaşımla prezervatif kullanıyordum, dümdüz bir karnım vardı ve her ay regl oluyordum. Bilmeden dokuz ay bebek taşıdığıma inanamadım. Neyse ki, sağlıklı bir çocuk doğurduğum için mutluyum. Annem yüzümün şiş ve şişman olduğunu söyleyip durdu ama bunun bir hamilelik belirtisi olabileceğini aklımın ucundan bile geçmedi. Ancak inanılmaz sırt ağrılarım vardı annem ağrı kesici verdi ancak geçmedi.

DOĞUM SUYU TUVALETTE GELDİ

Acı, ertesi sabah ikiye katlandı. Kendimi tuvalete sürükledim ve otururken bacaklarımın arasında bir su fışkırması hissettim.

Kafam çok karışmıştı. Annem ve babam dışarıdaydı. Onlara bir sorun olduğunu ve hastaneye gitmem gerektiğini söyledim. Apar topar hastaneye geldik. Doktorlar hamile olduğumu ve bunun doğum sancısı olduğunu söyledi.''

Hemen doğum servisine alınan Siobhan, birkaç dakika sonra şu anda 23 aylık olan bir bebek olan Oscar'ı doğurdu.



