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Hamileler dikkat! Koronavirüsten korunmada bağışıklık sistemini güçlendirecek 10 doğal yöntem

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.03.2020 10:27 | Son Güncelleme

Hamilelerin de diğer kişiler gibi koronavirüsten korunmada bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önem taşıdığına vurgu yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Op. Dr. Seçkin Tuna Kaplan, bağışıklık sistemini güçlendiren 10 doğal yöntem hakkında bilgi verdi. Kaplan, “Mutlu ve pozitif olmak her ne kadar şaşırtıcı gelse de stres hormonu düzeyinizi azaltıp sizi hastalıklara karşı daha dirençli yapacaktır” dedi.

Hamileler dikkat! Koronavirüsten korunmada bağışıklık sistemini güçlendirecek 10 doğal yöntem

Korona virüs salgınının tüm dünyaya yayılıp pandemi halini alması ve gün geçtikçe artan vak’a sayıları ile birlikte risk grubunda olan hamile kadınların, sosyal izolasyon dışında bağışıklık sistemlerini ve vücut dirençlerini nasıl arttırabilecekleri sorusu gündeme geldi. Konuyla ilgili bilgiler veren Medical Park Gebze Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Op. Dr. Seçkin Tuna Kaplan, gebelikte fizyolojik olarak vücut direnci ve bağışıklık sistemi aktivitesinin azaldığını belirterek, bu durumun anne adayının hamilelik sürecinde virüs, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı bünyesinin daha zayıf olmasına neden olduğunu söyledi.

'PROBİYOTİKLER, ANNE ADAYININ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR'

Anne adaylarının gebelik sebebiyle düşen vücut direnci ve bağışıklık sistemi aktivitesini artırmak için 10 maddelik öneri listesini sıralayan Op. Dr. Seçkin Tuna Kaplan, tüm anne adaylarının virüs, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı daha dirençli olabilmesi için bu 10 maddelik önerilere uyması gerektiğini belirtti. İlk olarak hamile kadınların düzenli olarak probiyotik almaları gerektiğini ifade eden Kaplan, “Probiyotikler doğal olarak yoğurt, ayran gibi besinlerde bulunmakla birlikte eğer yeterince doğal yollardan alınamıyorsa, besin desteği olarak eczanelerde satılan gıda takviyeleri de kullanılabilir. Probiyotikler, hem anne adayının bağışıklık sistemini güçlendirir hem de doğum sonrası bebeğin ileride astım, alerji gibi bağışıklık sisteminin uygun çalışmadığı hastalıklara yakalanmamasına yardımcı olur” dedi.

'MUTLU OLMAK SİZİ HASTALIKLARA KARŞI KORUR'

2. maddede ise beslenirken dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgiler veren Kaplan, “Öğünlerinizin besleyici olduğundan ve yeterli miktarda karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, mineral ve lif içerdiğinden emin olun. Artık kendiniz ve bebek için beslendiğinizi ve dengeli bir beslenme düzeninin bağışıklık sistemini ve vücut direncini güçlendireceğini unutmayın. 3. maddeye gelecek olursak, uykusuz kalmayın. Bedeninizin gebelikte dinlenmeye ihtiyaç duyar. Bu nedenle yeterince uyumak kesinlikle hastalıklara karşı direncinizi ve bağışıklık yanıtınızı artıracaktır. 4. maddede ise pozitif olunmasını ve bireylerin çevresinde de pozitif insanların olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Mutlu ve pozitif olmak her ne kadar şaşırtıcı gelse de stres hormonu düzeyinizi azaltıp sizi hastalıklara karşı daha dirençli yapacaktır” diye konuştu.

B6 VE C VİTAMİNİ HASTALIKLARA KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜCÜNÜ ARTIRIR'

5. ve 6. maddede ise vitamin alımına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Kaplan, “Yeteri kadar B6 ve C vitamini özellikle viral enfeksiyonlara karşı vücudumuzu koruyan interferon üretimini artırarak vücut direncinin ve hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin gücünü artırır. C vitamini tüm taze meyve ve sebzelerde bulunurken baklagiller, kuruyemişler, yumurta ve et B6 vitamini açısından zengindir. Yeterince B6 veya C vitamini alınamıyorsa doktorunuzun gözetiminde takviye edilmelidir. D vitamini düzeyinizi ölçtürün, düşükse doktorunuzun gözetiminde takviye edin. D vitamini bağışıklık yanıtı, kalsiyum emilimi, hastalıklara karşı direnç gibi vücut için birçok önemli olayda görev alır” şeklinde konuştu.

'SUSUZ KALMAK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ VE VÜCUT DİRENCİNİ BOZACAKTIR'

Kaplan, öneriler arasında 7. sırada çinkonun önemine yer vererek, “Çinko bağışıklık sistemi ve vücuttaki enzimatik reaksiyonlar için oldukça önemli bir eser elementtir. Doğal olarak deniz ürünleri, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği et, süt ve yumurtada bulunur. Eğer yeterince bu besin grupları tüketilemiyorsa doktorunuzun gözetiminde dışarıdan takviye edilebilir. 8. maddede ise yeterince su tüketimi var. İnsan vücudunun ortalama olarak yüzde 60’ını oluşturan suyun dokularımıza oksijen taşınması ve toksinlerin vücuttan atılması gibi hayati öneme sahip işlevleri vardır. Susuz kalmak bağışıklık sistemini ve vücut direncini bozacaktır” şeklinde konuştu.

'FİZİKSEL EGZERSİZ STRES HORMONUNU DÜZENLER'

Kaplan, 9. ve 10. maddelerde demir alımı ve fiziksel egzersizlerin önemine dikkat çekerek, “Yeterince demir alın. Gebe kadınlarda fizyolojik olarak demir ihtiyacı artmıştır. Eğer bu ihtiyaç takviye edici demir preparatları ve dengeli beslenme ile yeterince karşılanmazsa demir eksikliği anemisi gelişebilir. Demir eksikliği anemisi bağışıklık yanıtını ve vücut direncini düşürür. Ayrıca doğum esnasında hemoglobin değerinin düşük olması anne adayı için risk oluşturur. Düşük veya orta yoğunlukta fiziksel egzersiz, normal hızda 30 dakika yürümek gibi stres hormonu düzeyinizi azaltıp bağışıklık sistemi yanıtını artıracaktır” ifadelerini kullandı. (İHA)

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