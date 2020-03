Hamileler dikkat! Koronavirüsten korunmada bağışıklık sistemini güçlendirecek 10 doğal yöntem

'MUTLU OLMAK SİZİ HASTALIKLARA KARŞI KORUR'

2. maddede ise beslenirken dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgiler veren Kaplan, “Öğünlerinizin besleyici olduğundan ve yeterli miktarda karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, mineral ve lif içerdiğinden emin olun. Artık kendiniz ve bebek için beslendiğinizi ve dengeli bir beslenme düzeninin bağışıklık sistemini ve vücut direncini güçlendireceğini unutmayın. 3. maddeye gelecek olursak, uykusuz kalmayın. Bedeninizin gebelikte dinlenmeye ihtiyaç duyar. Bu nedenle yeterince uyumak kesinlikle hastalıklara karşı direncinizi ve bağışıklık yanıtınızı artıracaktır. 4. maddede ise pozitif olunmasını ve bireylerin çevresinde de pozitif insanların olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Mutlu ve pozitif olmak her ne kadar şaşırtıcı gelse de stres hormonu düzeyinizi azaltıp sizi hastalıklara karşı daha dirençli yapacaktır” diye konuştu.

B6 VE C VİTAMİNİ HASTALIKLARA KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜCÜNÜ ARTIRIR'

5. ve 6. maddede ise vitamin alımına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Kaplan, “Yeteri kadar B6 ve C vitamini özellikle viral enfeksiyonlara karşı vücudumuzu koruyan interferon üretimini artırarak vücut direncinin ve hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin gücünü artırır. C vitamini tüm taze meyve ve sebzelerde bulunurken baklagiller, kuruyemişler, yumurta ve et B6 vitamini açısından zengindir. Yeterince B6 veya C vitamini alınamıyorsa doktorunuzun gözetiminde takviye edilmelidir. D vitamini düzeyinizi ölçtürün, düşükse doktorunuzun gözetiminde takviye edin. D vitamini bağışıklık yanıtı, kalsiyum emilimi, hastalıklara karşı direnç gibi vücut için birçok önemli olayda görev alır” şeklinde konuştu.