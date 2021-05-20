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Hamileler yaz aylarında nasıl beslenmelidir?

Elif Yaman Elif Yaman
20.05.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik süreci özeldir ve bazı durumlarda hassisiyet gerektirir. Yaz aylarında hava sıcaklarının artmasıyla birlikte hamilelerde çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Hem annenin hem de bebeğin sağlığı için sıcak havalarda beslenmeye dikkat etmek gerekiyor.

Öncelikle, hamileliğin bir hastalık olmadığını, güzel ve özel bir süreç olduğunu belirtelim. Anne adayı süreci doktoruna danışarak kolaylıkla yönetebilir. Buna ek olarak yazın bazı konularda daha dikkatli olması kendi sağlığı için ve bebeğinin sağlıklı gelişimi için önem taşımaktadır.

Yaz aylarında hamile olan kadınların dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi sıvı tüketimidir. Çünkü artan ısılarla birlikte, hem terleme hem de idrar yoluyla anne adayları çok fazla sıvı kaybetmekte, bu da bebek ve kendisi için tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. Dolayısıyla annenin, ölçülü bir şekilde günde 2,5 litre kadar suyu düzenli bir şekilde tüketmesi çok önemlidir. Ancak yazın başka bir avantajı, sebze ve meyve açısından zengin bir dönem olmasıdır. Sebze ve meyvelerin fazlalığı, aynı zamanda bunların içerdiği suların da fazlalığı nedeniyle, anneler tükettikleri bu besinlerle sıvı ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler.

Yaz aylarında karşımıza çıkan en büyük problemlerden bir tanesi de, sıcak nedeniyle annelerin iştahının azalması olabilmektedir. Anne adaylarının düzenlenen beslenme programlarına riayet etmesi, protein, vitamin ve mineral kaynaklarını tam tüketmeleri, iştahsız olmalarının devamında karbonhidrat grubunu az tüketmelerini tavsiye etmekteyiz.

YAZ MEVSİMİNİ SAĞLIKLI GEÇİREBİLİRSİNİZ

Yaz mevsiminde yetişen meyve ve sebzeleri düzenli tüketmek, sağlıklı beslenmek, hijyeninden emin olunan deniz veya havuzdan yararlanarak serinlemek, güneş etkisinin yoğun yaşandığı saatlerde dışarı çıkmamak, güneş kremi kullanmak, yürüyüş ve pilates yaparak bedeni aktif tutmak, anne adaylarının yaz mevsimini kolay atlatmalarını sağlayacaktır.

Hamilelikte ruh halinin de bebeği etkileyeceğini unutmayarak, annenin stresten uzak durması gerekmektedir. Sakin geçirilen bir gebelik, sakin ve sağlıklı bir bebek için ön koşuldur.

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