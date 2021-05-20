Hamileler yaz aylarında nasıl beslenmelidir?

Öncelikle, hamileliğin bir hastalık olmadığını, güzel ve özel bir süreç olduğunu belirtelim. Anne adayı süreci doktoruna danışarak kolaylıkla yönetebilir. Buna ek olarak yazın bazı konularda daha dikkatli olması kendi sağlığı için ve bebeğinin sağlıklı gelişimi için önem taşımaktadır.

Yaz aylarında hamile olan kadınların dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi sıvı tüketimidir. Çünkü artan ısılarla birlikte, hem terleme hem de idrar yoluyla anne adayları çok fazla sıvı kaybetmekte, bu da bebek ve kendisi için tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. Dolayısıyla annenin, ölçülü bir şekilde günde 2,5 litre kadar suyu düzenli bir şekilde tüketmesi çok önemlidir. Ancak yazın başka bir avantajı, sebze ve meyve açısından zengin bir dönem olmasıdır. Sebze ve meyvelerin fazlalığı, aynı zamanda bunların içerdiği suların da fazlalığı nedeniyle, anneler tükettikleri bu besinlerle sıvı ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler.

Yaz aylarında karşımıza çıkan en büyük problemlerden bir tanesi de, sıcak nedeniyle annelerin iştahının azalması olabilmektedir. Anne adaylarının düzenlenen beslenme programlarına riayet etmesi, protein, vitamin ve mineral kaynaklarını tam tüketmeleri, iştahsız olmalarının devamında karbonhidrat grubunu az tüketmelerini tavsiye etmekteyiz.