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Hamilelik sırasında ağızda ne değişiklikler olur? Hamileliğin ağız sağlığına etkileri nelerdir?

Seray Üstün Seray Üstün
18.05.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğumun öncesinde anne adayları hormonal değişiklikler yaşar. Buna bağlı olarak vücut dengesinde farklılıklar meydana gelir. Uzmanlar tarafından hamilelik sırasında ağız sağlığına özen gösterilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Peki hamilelikte diş bakımı nasıl yapılır?

Hamilelik sırasında ağızda ne değişiklikler olur? Hamileliğin ağız sağlığına etkileri nelerdir?

Vücuttaki hormonal değişikliklerin yanında diş ve diş etlerindeki ağrı da büyük bir probleme neden olur. Artan kan dolaşımından hiperaktif hormonlara kadar, hamilelik zorlu bir süreçtir. Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar ağız sağlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

AĞIZ HİJYENİ RUTİNİ KAZANDIRILMALI

Hormon seviyelerindeki ani artış dişeti iltihaplarına eğilimi artırır. Eğer dişler ve dişetleri üzerinde biriken plak yeterince temizlenemezse kolaylıkla dişeti iltihabı (dişetlerinde şişlik, kanama, kızarıklık), dişetinde hamilelik tümörü gelişebilir. Gebelik öncesi tedavi edilmemiş ciddi dişeti rahatsızlıkları olan hamile kadınlarda ise erken doğum ya da düşük doğum ağırlıklı bebek sahibi olma riski vardır. Bu nedenle gebelik öncesi iyi bir ağız hijyeni rutininin kazanılmış olması ve dişeti tedavilerinin yapılmış olması önemlidir.

Gebeliğin özellikle ilk dönemlerinde görülen kusma ağız içinde asidik bir ortam oluşturarak dişlerde aşınmalara, hassasiyetlere ve çürüklere sebep olabilir. Özellikle kusmayı takiben hemen dişleri fırçalamak diş yüzeyindeki aşınmaları artırabilir. Bu nedenle kusma sonrası ağız bol su ile çalkalanmalı ve dişler yarım saat sonra fırçalanmalıdır. Hamilelik süresinde tükürük daha asidik özellikler gösterebilir, bu durum dişleri çürüğe daha yatkın hale getirir. Doğru ağız bakımı ile yeni çürüklerin oluşumu engellenebileceği için anne adayının ağız bakımını gebelik öncesi düzene oturtmuş olması önemlidir.

“DİŞ ÇÜRÜKLERİNİN OLUŞMA RİSKİ ARTTI”

Dişeti sorunu nedeniyle dişetleri kanayan, dişlerinde hassasiyet sorunu olan anne adayı dişlerini fırçalamaktan kaçınabilir. Ağız hijyeninin yeterli derecede sağlanamadığı durumlarda dişeti hastalıkları ve çürükler gelişebilir. Değişen beslenme alışkanlıkları ve çürük yapıcı özellikli gıdaların sık tüketimi (sık ara öğünler ve tatlı gıda tüketiminin artması, kuru meyve gibi) diş çürüklerinin oluşma riskini artırır.

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