Hamileliğin ilk haftası neler olur? İlk hafta karın, bel, baş ağrısı normal mi?

Bebek sahibi olma kararı aldıktan sonra öncelikle bir doktora başvurarak bu durum için herhangi bir engel bulunulmadığının onaylanması önemlidir. Gerekli tetkikler yaptırıldıktan ve bir engel tespit edilmedikten sonraki adım ise korunmasız olarak cinsel ilişkiye girmek olacaktır. Korunmasız olarak girilen cinsel ilişki sırasında sağlıklı bir döllenme gerçekleştiğinde kadın için hamilelik belirtileri bekleme aşaması başlar. Bu belirtiler her zaman kadının vücudunda çok belirgin ve kolayca hissedebileceği şekilde olmayabilir. Belirtilerin durumuna göre bazı testler yaptırılarak hamilelik tanısı koyulabilmektedir.

Hamileliğin ilk haftası neler olur?

Spermin yumurtayı döllemesinin ardından kadında ilk belirtiler yaşanmaya başlar. Hamilelik sürecinin ilk günlerinde yaşanan belirtiler genelde kanda olduğu için kadın belirtileri hemen fark etmeyebilir. Hamileliğin ilk haftasında bazı kadınlar yaşanan belirtileri hissedebilir. Bu belirtiler genel olarak yaygındır ancak her kadın için aynı şekilde ilerlemeyebilir. Bebek sahibi olma planı yapılmışsa bu süreçte mutlaka yaşanan gelişmeler ve belirtiler bu alanda uzman bir doktor ile paylaşılmalıdır. Doktorun uygun gördüğü tetkikler yaptırılmalı ve verdiği önerilere birebir olarak uyulmalıdır. Hamileliğin ilk haftasında bünyeden bünyeye değişiklik gösteren bazı belirgin belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Yorgunluk hissi ve sürekli uyuma isteği

Göğüs bölgesinde, göğüs uçlarında hassasiyet durumu

Karında krampların hissedilmesi

Adet döneminde gecikme yaşanması

Mide bulantıları ve buna bağlı olarak kusma

Baş ağrıları

Sık sık idrara çıkma isteği

Vücut ısısında yükselme gözlemlenmesi

Şeffaf yapıda akıntılar

Memelerde şişme

Sinirli hissetme

Ağızda hissedilen metalik benzeri tat

Ruh hâlinde dalgalanmalar

Hamileliğin ilk haftası ilişkiye girilir mi?

Hamile olduğunu henüz fark etmeyen bir kadın partneri ile cinsel ilişkiye girmeye devam edebilir. Anne adayının bilerek ya da bilmeyerek hamileliğinin ilk haftasında olması cinsel ilişkiye girmesi için bir engel olarak kabul edilmemiştir. Bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda hamile bir kadının hamilelik sürecinin son 4 haftasına kadar partneri ile cinsel ilişkiye girmesinde herhangi bir engel olmadığı saptanmış ve kabul edilmiştir.

Hamileliğin ilk haftası karın ağrısı olur mu?

Bazı kadınlarda hamileliğin belirtileri ilk haftadan itibaren kendisi tarafından fark edilebilirdir. Ancak belirtilerin yeterince fark edilebilir olmaması bir sorun olarak kabul edilmemiştir. Farklı kişilerin farklı bünyelere sahip olması nedeniyle hamilelikte de kişiden kişiye değişiklik gösteren belirtiler gözlemlenebilir. İlk haftada karın ağrıları yaşanması hamilelik süreci için bir sorun olarak görülmemektedir. Ancak yine de bu tür belirtiler gözlemlendiğinde vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır.

Hamileliğin ilk haftası bel ağrısı olur mu?

Cinsel ilişkiden sonra yaşanan döllenmenin ardından kadında bazı hamilelik belirtileri gözlemlenmektedir. Hamileliğin ilk haftası akıntı yaşanması, bel ağrıları baş ağrıları hissedilmesi normal olarak karşılanmaktadır. Anne adayının ve partnerinin hamileliğin ilk haftası dikkat edilmesi gerekenler konusunda özen göstermesi, belirtileri gözlemlemesi ve ilk belirtiler görüldüğünde doktor ile iletişime geçilmesi son derece önemlidir.

Hamileliğin ilk haftası baş ağrısı olur mu?

Hamileliğin ilk haftası belirtilerinden biri de baş ağrısıdır. Mide bulantısı, kusma, yorgunluk hali, göğüs bölgesinde hassasiyet gibi diğer başka belirtiler ile birlikte gözlemlenebilmektedir. Ancak baş ağrısının kesin olarak hamilelik sebebi ile yaşandığından emin olunması gerekir. Diğer başka hamilelik belirtileri ile birlikte gözlemleniyor olması önemlidir. Farklı başka sebeplerden kaynaklı olarak da yaşanabilen baş ağrısı tek başına yeterli görülmeyen bir hamilelik belirtisidir.

Hamileliğin ilk haftası kasık ağrısı normal mi?

Korunmasız olarak girilen cinsel ilişkideki döllenmeden sonra kadının vücudunda bazı değişiklikler hissedilir. Hamileliğin ilk haftası belirtileri öncelikli olarak kanda görülür. Kanda yaşanan değişiklikler HCG hormonu ya da diğer adı ile hamilelik hormonunun değerlerindeki yükselme olarak görülür. Ancak bu değişiklikler sadece kan testlerinde tespit edilebilmektedir.

Kadınların kendi vücutlarında hissedebilecekleri fark edilebilir belirtiler farklıdır. Bu belirtiler genel olarak baş ya da kasık ağrısı, mide bulantısı gibi belirtilerdir. Hamileliğin ilk haftası kasık ağrısı normal bir durumdur ancak diğer başka hamilelik belirtileri ile birlikte görüldüğü takdirde hamilelikten şüphelenmek daha doğru olacaktır. Bu belirtiler gözlemlendiğinde mutlaka doktora bildirilmelidir.

Hamileliğin ilk haftası ateş kaç olur?

Kadının kendi vücudunda fark edebileceği, kendini belli eden belirtiler hamileliğin ilk günlerinden itibaren görülmeye başlar. Bu belirtilerden biri de kadının vücut ısısındaki yüksekliktir. Hamileliğin ilk haftası normal sayılabilecek ateş 37 derecedir. Ancak her ihtimal göz önüne alınmalı ve bu tür durumlarda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna ya da direkt olarak doktora başvurulmalıdır.

Özellikle hamileliğin ilk 3 ayı için yüksek ateş son derece tehlikeli sonuçlara sebebiyet verebilir. Hamilelikte görülen yüksek ateş farklı sebeplere bağlı olabilmektedir. Bir enfeksiyon durumu ya da enfeksiyon sebebi dışında güneş çarpmaları, sauna etkisi gibi nedenlerden kaynaklı olarak ateş yükselmiş olabilir. Özellikle hamilelik çok hassas bir süreç olduğu için hiçbir belirti gözden kaçırılmamalı ve ihmal edilmemelidir. Hamilelik sürecinde yüksek ateş anne ve bebek için birçok riske sebebiyet verebilir. Bebeğin oluşumunda özellikle ilk 3 ay için ciddi sorunlar oluşturabileceği kabul edilen bazı riskler bulunmaktadır. Bu risklerden bazıları şunlardır: