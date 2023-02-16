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Ertesi gün hapı kullandıktan sonra kanama olmaması hamilelik belirtisi mi?

13.02.2023 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı çiftler bebek sahibi olmak için sabırsızlanırken bazı çiftler de bunun için erken olduğunu düşünerek ya da sadece bebek sahibi olmak istemediği için bazı önlemler alabilirler. Bu önlemlerden en etkili olduğu bilinenlerden biri de kadının ertesi gün hapı kullanmasıdır. Ancak ertesi gün haplarının da bazı yan etkileri bulunabilir. Peki, ertesi gün hapı kanama yapar mı?

Ertesi gün hapı kullandıktan sonra kanama olmaması hamilelik belirtisi mi?

Bebek sahibi olmak istemeyen çiftlerin başvurduğu ertesi gün hapları, prezervatif, doğum kontrol hapları, takvim yöntemi ya da geri çekilme gibi yöntemler bulunur. Ancak kondom dışında hiçbiri korunma yöntemi değildir. Ertesi gün hapı kullanan kadının bilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle hangi ertesi gün hapını kullanacağı ve olası yan etkilere karşı bünyesinin uygun olup olmadığının tespiti için bir doktora danışmak son derece uygun olacaktır.

Girilen korunmasız ilişkiden en çok 72 saat sonra alınması gereken ertesi gün haplarının ilişkiden sonra ne kadar kısa bir süre içinde alınırsa o kadar koruyucu olacağı bilinmektedir. Kullanılan ertesi gün hapının içerdiği progesteron ve östrojen hormonlarının seviyesi de önemli bir noktadır. İki farklı hormonun da etkileri ve yan etkileri farklılık gösterebilir.

Ertesi gün hapı kanama yapar mı?

Bünyeden bünyeye farklılık gösterebilen ve her kadında geçerli olmama ihtimali bulunan bazı yan etkiler gerçekleşebilir. Bu yan etkileri tetikleyecek olan ertesi gün haplarının içerdiği hormonlar ve bu hormonların seviyeleri son derece önemlidir. Örnek olarak kullanılan ertesi gün hapında progesteron hormonu miktarı fazlaysa bünyede değişiklik oluşturabilir. Buna göre kadının adet dönemi olmadığı hâlde rahmi etkileyen hormonlar nedeniyle kanama, ara kanama ya da lekelenme görülebilir.

Ertesi gün hapından sonra kanama normal mi?

Cinsel ilişkinin hemen sonrasındaki 72 saatlik süreç içinde ertesi gün hapı kullananlardan bazılarında adet kanamalarına benzer kanamalar gözlemlenebilir. Bu durum söz konusu olduğunda bir doktora danışmak en doğru yol olacaktır. Ancak bu kanamaların ertesi gün haplarının olağan bir yan etkisi olduğu da bilinmektedir. Ertesi gün hapları bazı bünyelerde kanamalar dışında farklı yan etkilere de sebebiyet verebilir. Bu etkilerden bazıları şunlardır:

  • Damla şeklinde kanamalar
  • Kusma
  • Göğüslerde hassasiyet hissi
  • Baş ağrısı
  • Karında ağrı
  • Midede bulantı

Bu belirtiler çoğunlukla östrojen hormonu yüksek seviyede bulunan ertesi gün hapları kullanan kişilerde görülen belirtilerdir. Ayrıca ertesi gün haplarının aşırı kullanımı da uzman doktorlar tarafından sakıncalı olarak görülmektedir.

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Ertesi gün hapı erken adet yapar mı?

Bazı ertesi gün haplarının yan etkisi olarak erken adet kanaması olarak da bilinen kanamalar görülebilir. Kişiden kişiye değişiklik gösterebilen yan etkilerden biri de bu kanamalardır. Kanamanın olmaması bazı kişiler tarafından hamilelik belirtisi olarak da algılanabilir. Ancak ertesi gün hapının bir korunma yöntemi olmadığı göz önünde bulundurulmalı ve sadece zorunluluk hâlinde kullanılmamalıdır.

Adet döneminde ertesi gün hapı içilir mi?

Ertesi gün hapının kullanılma dönemi adet döngüsüne bir etki etmez. Adet döngüsünün hangi gününde olduğu fark etmeksizin ertesi gün hapı kullanılabileceği bilinmektedir. Anca bünyeye göre değişiklik gösterme ihtimali bulunan yan etkiler göz ardı edilmemeli ve bir doktora başvurulmadan bu haplar kullanılmamalıdır.

Ertesi gün hapından sonra kanama olmadı, hamile miyim?

Bazı ertesi gün hapı kullanan kişilerde hapı kullandıktan hemen sonra bir kanama görülmezse hamilelik ihtimalinin olabileceği düşünülür. Ancak bu tür hapların adet kanamasını geciktirici etkisi de bulunur. Bu sebeplerden ötürü ertesi gün hapı alan bir kişinin aldıktan sonra kanama yaşamaması her zaman hamilelik belirtisi olarak algılanmamalıdır. Bu durumda en garanti sonuç bir doktora danışılarak alınabilir.

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