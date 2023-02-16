Ovülasyon nedir? Ovülasyon testinde gebelik belli olur mu?

Bir çiftin bebek sahibi olma kararı almasının ardından heyecanlı bir bekleyiş başlar. Hamileliğin ilk belirtileri kadının vücudunda hissedilebilir ya da hemen fark edilmesi zor değişiklikler dikkatle takip edilmelidir. Korunmasız ilişkiye girdikten sonra gerçekleşmesi beklenen döllenme sağlıklı bir şekilde olmalıdır. Bunun için her şeyden önce bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin bir doktora danışması ve bebek sahibi olmak için hiçbir engellerinin bulunmadığının tespit edilmesi gerekir.

Gebe olmak için hiçbir engel yoksa korunmasız bir şekilde ilişkiye girilir ve sperm yumurtayı döller. Daha hızlı sonuç almak ve bebek sahibi olmak için sabırsızlanan çiftler için bu süreci hızlandıracak ve garantileyecek bazı önlemler vardır. Adet dönemi yumurtalama dönemi kadın tarafından takip edilmeli ve kendi adet döngüsüne göre doktor ile birlikte de belirleyebileceği hamile kalmak için en uygun tarihte korunmasız ilişkiye girilmesi bebek sahibi olma ihtimalini arttırabilir.

Doğurganlık dönemi yumurtlama dönemi isimleri ile de bilinen ve tıpta ovülasyon dönemi olarak adlandırılan bu dönem hamile kalmak isteyen kişiler için cinsel ilişkiye girebilecekleri en uygun dönem olarak bilinmektedir. Korunmasız olarak girilecek ilişki, kadının ovülasyon döneminde olursa döllenme daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşir ve bebek sahibi olma ihtimali artabilir. Ergenlik ve menopoz dönemleri arasında yer alan, kadının gelişiminin doğal süreçlerinden biri de ovülasyon dönemidir.

Ovülasyon kısaca yumurtama olarak da tanımlanabilir. Kadının yumurtalıklarında bulunan yumurtaların olgunlaşarak rahimle yumurtalıkların arasında bulunan fallop tüplerine bırakılmasıdır. Eğer ovülasyondayken korunmasız ilişkiye girilirse sperm ve yumurtanın buluşma ihtimalı artırılabilir. Fallop tüplerindeki yumurta döllenmezse adet kanaması geçirilir ve artık bu yumurtalar dışarıya atılır.

Ovülasyon testinde gebelik belli olur mu?

Yumurtlama döneminin belirlenmesi için ovülasyon testi yapılarak yumurtlamanın en üst seviyede olacağı tarih hesaplanır. Ovülasyon testinde insanda bulunan LH hormonunun idrarda kalitatif olarak saptanmasına yönelik bir testtir. LH hormonu kadınlarda hamile kalmaya en uygun günün hemen öncesinde büyük bir artış gösterir. LH artışı yumurtlamayı tetikler ve bu da yumurtanın follop tüplerine iletildiği anlamına gelir. Yumurtlama olduktan sonra 6 ila 34 saat içerisinde döllenmelidir. Bu süre içerisinde döllenmediyse regl kanamasıyla atılır.

Ovülasyon testi hamile olunup olunmadığının anlaşılması amacı ile yapılmaz. Bu testte amaç hamile kalmak için cinsel ilişkiye girilip girilemeyeceğini anlamaktır. Farklı amaçlardaki testler olduğu için ovülasyon testleri gebelik testlerinin verdiği sonuçları vermez. Ovülasyon testinde LH hormonuna bakılırken gebelik için gerekli olan hormon HCG'dir.

Ovülasyon ne zaman olur?

Bir kadının ovülasyon dönemini hesaplayabilmek için adet döngüsünü takip ediyor olması gerekir. Her 28 günde bir düzenli bir şekilde adet gören kadınların yumurtlamaları adet döngülerindeki ilk kanamadan itibaren sayılan 14. gün o kişinin ovülasyon günüdür. Ovülasyonun ne zaman olduğunu anlayabilmek için takvim kullanılabilir ya da ovülasyon testi yapılabilir.

Yumurtlama döneminde olduğunu nasıl anlarsın?

Kadınların yumurtlama dönemlerinde olduklarını anlayabilmeleri için en önemli etken adet döngülerini takip etmeleridir. Ayrıca 3 gün önce gelen belirtilerin takip edilmesi de önemlidir. Yapılan testler ile de yumurtlama döneminde olunup olunmadığı anlaşılabilir. Yumurtlama döneminde olup olmadığınızı anlamak için takvim yöntemi ya da test yaptırabilirsiniz. Ayrıca yumurtlama döneminde vajinal akıntı, memelerde hassasiyet, cinsel isteğin artması, karında şişkinlik gibi belirtiler de gözlemlenir.

Ovülasyon testi nasıl yapılır?

Ovülasyon testi evde yapılacaksa eczaneden test temin edebilmek mümkündür. Testlerin farklı ifadeler kullanan ve farklı kullanım talimatları olabilir. Ancak amaç genel olarak test çubuğunu idrara batırmaktır. Sabah yapılan ilk idrarın yanıltıcı olduğu bilinmektedir. Gün içindeki diğer saatlere ait idrarlar test için kullanılabilmektedir. Genel olarak bu testlerde iki adet pembe çizgi görünür. Bu da testin pozitif sonuç verdiği anlamına gelmektedir. Tek çizgi ise olumsuz anlamdadır ve kadının ovülasyonda olmadığı anlaşılır.

Ovülasyon testi adetin 11. gününde yapılabilir. Ovülasyon testi için önerilen saatler sabah 08.00 ya da gece 20.00'dır. Test kitinde gerekli yere idrar damlattıktan sonra beş dakika kadar beklenir. Test pozitif çıkarsa ovülasyon dönemi başlamıştır demektir.

Yumurtlama belirtileri kaç gün önce başlar?

Bir kadının yumurtlama ya da diğer adı ile ovülasyon dönemi adet döngüsünün tam ortasında bulunan tarihten 4 gün öncesinden ya da sonrasından oluşur. Yaklaşık olarak bir hafta boyunca devam eder. Belirtileri ise yumurtlama gününden 3 ya da 4 gün önce görülmeye başlar. Yumurtlama dönemi belirtileri de şu şekildedir:

Vajinal akıntıda artış

Meme hassasiyeti

Cinsel istek artışı

Karında ağrı, şişkinlik ya da rahatsızlık

Rahim ağzında açılma

Serviksin yumuşaması

Koku ve tatlara karşı hassasiyet

Lekelenme, kanama

Yumurtlama döneminde ilişkiye girince hamile kalınır mı?

Her konuda olduğu gibi bu konuda da yüzde yüz bir olasılık olmasa da yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda hamile kalma olasılığının en çok arttığı dönemin kadının yumurtlama dönemi olduğu bilinmektedir. Yumurtlama döneminde kadının yumurtalık rezervinde olan yumurtalar döllenmek için follop tüplerine gelir ve döllenmek için burada bekler. Genellikle yumurta 6 ila 24 saat içerisinde döllenmeyi bekler. Bu süreç içerisinde korunmasız ilişkiye girilirse yumurta ve spermin buluşma ihtimali daha da artar. Ancak yumurtlama döneminde ilişkiye girmek %100 hamile kalmayı sağlamaz.

Yumurtlamadan kaç gün önce ilişki olmalı?

Hamile kalmak isteyen bir kadın için yumurtlama dönemi son derece önemlidir. Korunmasız ilişkiye girmek için de yumurtlama dönemi olarak belirlenen tarih önerilir. Yumurtlama günü olarak belirlenen tarihten 3 gün önce cinsel ilişkiye girmek hamilelik ihtimalini arttırabilir. Yumurtanın canlı kalma ömrü 24 saat olsa da sprem kadının yumurtlığında ortalama olarak 72 saat kadar canlı kalabilir. Bu nedenle hesaplanan yumurtalama gününün 3 gün öncesi ya da yumurtlamadan 1 gün sonrası arasındaki dönem hamile kalma ihtimalinin en yüksek olduğu dönemdir.



