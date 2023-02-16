Hamilelik belirtisinde akıntı olur mu? Akıntı rengi nasıl olur?

Planlı ya da sürpriz bir şekilde bebek sahibi olabilir. Hamileliğin planlandığı süreçlerde belirtilerin izlenmesi daha kolay olacaktır. Girilen korunmasız ilişkinin ardından gelen belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Hamilelik belirtileri cinsel ilişkinin ardından yaklaşın on ya da on iki gün sonra görülmeye başlar. Bu belirtiler bazen çok belirgin bazen de fark edilmesi zor olabilir. Özellikle ilk yedi gün içindeki süreçte kadının vücudunda kolaylıkla hissedemeyeceği bazı belirtiler yaşanır.

Kan testleri ya da idrar testleri ile görülebilecek olan ilk belirtiler kandaki hamilelik hormonunun değer seviyesi ile ilgilidir. HGC adı verilen hamilelik hormonunun yüksekliği ölçülen testler yapılır. Sağlık kuruluşlarında yapılan bu kan testlerinde kesin sonuca ulaşmak ve net bir tanı koymak mümkün olabilir. Hamileliğin kaçıncı haftası olduğu da bu hormonun seviyesine bağlı olarak tespit edilebilir.

Akıntı erken hamilelik belirtisi mi?

Hamilelik belirtileri genel olarak her hamile kadında ilişkiden sonraki iki haftalık süreç içinde görülmeye başlar. Kadının bu süreçte bedenini iyi gözlemlemesi ve belirtileri takip etmesi son derece önemlidir. Adet dönemindeki gecikme hamileliğin ilk belirtisi olarak kabul edilmiştir. Ancak tek başına adet gecikmesi hamilelik için yeterli değildir. Bu duruma diğer başka belirtilerin de eklenmesi ile hamilelik ihtimalinden şüphelenebilir.

Hamilelikteki ilk belirtiler halk arasında da yaygın olarak bilinen belirtilerdir. Bu belirtiler adet döneminde gecikme, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, yorgunluk ve sürekli uyku isteği gibi belirtilerdir. Bu belirtilerin görülmesi net olarak hamilelik işaret kabul edilmez. Çünkü bu belirtiler stres, hızlı şekilde kilo alma ya da verme, iklimde değişiklikler ya da benzeri sebeplerden kaynaklı olarak da görülebilir. Hamilelik belirtileri arasında akıntı da gözlemlenebilir. Regl akıntıları ile karıştırılamayan bir akıntı hamile olan kişilerde görülebilir. Erken dönem hamileliğin en belirgin belirtilerinden biri de adet döneminde gelen akıntıdan farklı olarak görülen bu akıntılardır.

Hamilelik belirtisinde akıntı nasıl olur?

Akıntı hamilelik belirtileri arasında görülen bir durumdur. Hamilelik sebebiyle olan akıntılar genel olarak süte benzer bir beyazlıkta, kıvamlı ve yoğun olarak gözlemlenir. Bu durum da kişinin bünyesine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hamilelikte belirtisi akıntı renginin süt beyazı ya da şeffaf olması önemlidir. Diğer başka renkte ve kötü kokulu akıntılar farklı başka sıkıntıların habercisi olabilir. İlk aylarda hamileliğe bağlı olan beyaz akıntılar normaldir ancak doktora danışılması gerekir.

Hamilelik belirtisinde akıntı olması şart mı?

Her tür belirti farklı kişilerin bünyelerindeki değişikliklere bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir. Kadının hamilelik sırasında artan hormon değerleri vajinal akıntılara sebebiyet verir. Bu sebeple akıntı hamileliğin en belirgin belirtileri arasında yer alır. Bazı kişilerde akıntı genel olarak bilindiği hâlinden farklı olabilir. Bu durum vajinal sıkıntılara, enfeksiyonlara yönelik gerçekleşebilir.

Bünyelere göre değişiklik gösterebilen belirtiler bulunduğu için her hamile olan kadında akıntı olmayabilir ancak akıntı oluyor ve yeşil, sarı ya da benzeri renklerde yaşanıyorsa ciddi bir sorunun habercisi kabul edilebilir. Hamilelik planlanıyorsa ve birkaç belirti hissediliyorsa zaman kaybetmeden bu alanda uzman bir doktora danışılması son derece önemlidir.



