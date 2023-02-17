Hamilelik kan testi ne zaman ve nasıl yapılır, 1 haftalık gebelik kan testinde belli olur mu?

Hamilelik sürecinin her anı son derece heyecan verici olabilir. Ancak en önemli nokta bir bebek sahibi olma kararı verildiği andan itibaren bu alanda uzman bir doktor ile birlikte hareket etmek ve doktorların yönlendirmelerine, önerilerine birebir olarak uymaktır. Hissedilen belirtiler birden fazla olduğu zaman hamilelik şüphesi doğar. Beklenilen bir hamilelik durumunda vakit kaybetmeden test yaptırmak istenebilir. Bu tür durumlarda ilk tercih en yakın eczaneden kolayca temin edilebilecek testlerden alarak evde hamilelik testi yapmak olacaktır. Ancak evde yapılan hamilelik testlerinin her zaman yüzde yüzlük bir oranda sonuç vereceği bilimsel olarak kanıtlanmamıştır, farklı sebeplerden kaynaklı olarak yanıltıcı sonuçları olabilir.

Hamilelik kan testi ne zaman yapılır?

Kan testi ile hamile olunup olunmadığı belirlenmek isteniyorsa bebek sahibi olma amacı ile korunmasız olarak ve ovülasyon süresinde girilen cinsel ilişkiden birkaç gün sonra test yaptırılmalıdır. Hamilelik testi yaptırmak için beklenmesi gereken süre korunmasız ilişkiden yaklaşık 8 ya da 10 bir gün sonrasıdır. Bu süre geçtikten sonra ve bazı hamilelik belirtileri de görülüyorsa kan testi yaptırılabilir.

Gebelik kan testinde ölçülen değer Beta HCG'dir. HCG hormonu, döllenen yumurta hücresinin rahim duvarına yerleşmesinden sonra bazı hücreler tarafından salgılanır. Bu salgılanma döllenmeyle birlikte yaşanır ve hamilelikte bu hormon artar. HCG hormonu normal şartlarda kanda ya da idrarda 0'a yakın bir değerde bulunur ve hamilelikte artış gösterir. Bu nedenle hamilelik tanısı konulması için önemli testlerden birisidir. Ancak HCG hormonu bazı zamanlarda çeşitli tümör ve dış gebelik durumlarında da artış gösterebilir. Kesin bir sonuç için kan testiyle birlikte ultrason görüntüsü daha etkili olacaktır.

Hamilelik kan testi nasıl yapılır?

Kadın ve erkeğin ilişkiye girmesinin ardından ilişkiden sonra döllenme gerçekleşir. Erkeğin spermleri kadının yumurtasını döller ve hamilelik süreci aslında bu noktada başlar. Eğer kadın ve erkek için bebek sahibi olunması konusunda hiçbir engel ya da sorun yoksa döllenme sağlıklı bir şekilde olur. Korunmasız ilişkiden belli bir süre sonrasında hamilelik belirtileri başlar. İlk belirtiler kanda görülür. Hamilelikte kan testinin yapılması kanda bulunan ve ilk hamilelik hormonu olarak adlandırılan HCG hormonunun seviyesini tespit etmektir. Eğer bu hormon kanda yeterince yüksek oranda görülürse kadının hamile olduğu tanısı koyulabilir.

1 haftalık gebelik kan testinde belli olur mu?

Anne adayında görülen belirtiler kadının vücudunda içeriden ya da dışarıdan hissedilebilir ya da hemen fark edilmeyecek şekilde olabilir. En bilinen belirtiler mide bulanması, kusma, baş dönmesi, göğüs bölgesinde hassasiyet gibi belirtilerdir. Bu ve daha fazla belirti farklı bir sebepten kaynaklı değilse hamilelik olasılığı düşünülebilir. Özellikle bebek bekleyen, anne baba olmak isteyen kişiler için bu belirtiler gözlemlenmekte ve takip edilmektedir. Hemen fark edilemeyecek belirtiler ilk bir hafta içinde yaşanır ancak sadece testle anlaşılabilir. Yaptırılan kan testi sonucunda bir haftalık bir hamileliğin belirlenmesi de mümkündür. HCG hormonunun değeri ne oranda yüksekse bu orana karşılık gelen hafta kadar bir zaman dilimi tespit edilir.

Hamilelik kan testi aç mı tok mu yapılır?

Hamilelikten şüphe eden kişiler kan testi yaptıracaksa testten önce aç ya da tok olma durumu ile ilgili bir gereklilik belirtilmemiştir. Test yaptıracak kişiler aç ya da tok olabilir. Hamilelik için yapılan kan testleri diğer rutin kan testlerinden farklı olduğu için aç karnına yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu tür testlerde amaç hamilelik hormonunun tespitidir. İlk hamilelik hormonu olarak da bilinen HGC hormonu, anne adayının kanında hangi oranda bulunursa bu oranın karşılığı olarak kabul edilen hafta doldurulmuş demektir. HGC oranının belirlenmesi ile hamileliğin kaçıncı haftasında olduğunun tespiti yapılabilir.

Gebelik kan testi için aç olmak gerekir mi?

Hormonlar ile ilgili testler genel olarak aç karnına yapılmalıdır. Ancak hamileliğin belirlenmesi için yapılan hamilelik kan testinde kişinin testten önce bir şey yememiş olması gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Hamilelik testlerinde asıl önemli olan kandaki HGC hormonu diğer adı ile ilk hamilelik hormonunun seviyesinin tespit edilmesidir. Bu tespitin sağlıklı olarak yapılabilmesi için de test yapılacak olan anne adayının aç ya da tok olmasının testin sonucunda herhangi bir olumlu ya da olumsuz etkisi bulunmadığı kanıtlanmıştır.

Hamilelik kan testi evde gebelik testlerinden daha doğru mu?

Hamile olup olmadığını bir an önce öğrenmek isteyen kişiler genel olarak eczaneden aldıkları gebelik testi ile hızlıca sonuç almak isterler. Ancak doktorlar tarafından ve sağlık kuruluşlarında yapılan hamilelik testlerinin evde yapılan testlere oranla daha garantili olduğu kanıtlanmıştır. Eczanelerden alınan hamilelik testleri %99 oranlık bir doğruluk payına sahip olsa da %1 oranında yanılma payı bulunur. Bu nedenle en sağlıklı ve doğru sonuç kan testi ve ultrasonla alınır.

4 haftalık gebelikte beta HCG değeri kaç olmalı?

Kanda tespit edilen ilk hamilelik hormonu kadının hamile olduğunun işaretidir. Bu hormonun hangi seviyede bulunduğu ise hamileliğin kaçıncı haftasında olduğunu ifade eder. Kanda tespit edilen HCG hormonu her hafta için farklı bir orandadır. Bu oranlar hamileliğin sürdüğü haftaya göre değişiklik gösterir. Örneğin dört haftalık bir hamilelik söz konusu ise HCG değeri 5-426 mlU/mL arasında görülür.

Hamilelik kan testi sonucu nasıl anlaşılır?

En kesin sonuç herhangi bir hamilelik belirtisi hissedildiği takdirde bu alanda uzman bir doktor tarafından yapılan yönlendirme ile yaptırılan hamilelik testi olacaktır. Sağlık kurumlarında yaptırılabilen hamilelik testleri için kan tahlili yapılır. Amaç kandaki hamilelik hormonunun değerlerini kontrol etmektedir. Eğer kişi hamile ise bu değerlerin oranı hamileliğin kaçıncı haftasında olduğunu işaret eder. Kan testinde görülen hamilelik HCG değerine bağlıdır. Kadının kanındaki HCG değeri 5 dmlU(ml üzerinde ise hamilelik tespit edilebilmektedir.

Normal bir kan testinde hamilelik belli olur mu?

Planlanmış bir hamilelik ya da anne baba olma kararı alınmasa da korunmasız şekilde bir ilişkiye girilme durumu varsa sürpriz bir hamilelik durumu söz konusu olabilir. Bu tür sürpriz hamilelik haberleri farklı bir sebeple yapılan kan testinde de çıkabilir. Yaptırılan kan testinde HCG hormonları da görünmez. Amaç spesifik olarak bu hormonun tespiti ve hangi seviyede bulunduğunu anlamaktır. Bu hormonun seviyesi her türlü kan testinde tespit edilemez. Hamilelik şüphesi ile gidilmemiş olsa bile yaptırılan bir kan testinde hCG hormonunun değeri görülmez. Normal kan testinde ayrıca beta HCG değeri istenmediyse belli olmaz ya da diğer hormonların ya da değerlerin yüksekliği/düşüklüğünde hamilelik tanısı konulmaz. Hamilelik tanısı için özellikle beta HCG istenmelidir.



