Yüzde yüz hamilelik belirtileri nelerdir? Acaba hamile miyim?

Hamile olmak isteyen kadınlar adet döngülerine hâkim olmalı ve buna bağlı olarak takip edilen ovülasyon dönemlerini bilmeleri daha iyi olacaktır. Evde ya da bir sağlık merkezinde yapılan ovülasyon testleri ile kadının yumurtlamak için en uygun gününün tespit edilebilmesi son derece kolay bir işlemdir. Doğurganlığın en yüksek olduğu tarihi belirlenen kadın bu tarihte korunmasız ilişkiye girdiğinde cinsel ilişki sırasında yumurta sağlıklı bir şekilde sperm tarafından döllenirse hamilelik gerçekleşir. Ancak kadının hamile olduğunu anlayabilmesi için bazı belirtilerin görülmesi gerekir. Bu belirtiler bazen çok kısa süre içinde ve son derece belirgin olabilirken bazı bünyelerde daha geç görünebilir ya da daha az fark edilir olabilir.

Hamilelik belirtileri nelerdir?

Yüzde yüz oranında olduğu kabul edilen kesin hamilelik belirtileri olarak kadının vücudunda çok belirgin olarak görülen bazı değişiklikler söylenebilir. Ancak bünyeye göre farklılık gözlemlenebilen bu süreçte en yaygın olarak bilinen belirtiler bile hamile olan her kadında görünmeyebilir. Halk arasında da kesin hamilelik belirtileri olarak bilinen birçok belirti vardır. Bunlar dışında hamileliğin ilk belirtileri kanda ve idrarda testler sonucunda tespit edilebilen bazı hormonların seviyeleri olarak görülmektedir.

En bilinen gebelik belirtileri aynı zamanda farklı sebeplerden kaynaklı olarak da görülebilir. Örnek olarak halk arasında adet döneminde gecikme başlıca hamilelik belirtisi olarak kabul edilir ancak bu gecikme farklı nedenlerden ötürü yaşanmış olabilir. İklim değişiklikleri, yaşanan stres, hızlı kilo alınan ya da verilen bir dönemden geçiyor olmak gibi farklı sebepler adet döneminde gecikme yaratabilir. Bu yüzden adet gecikmesi tek başına yeterli bir hamilelik belirtisi olarak görülmemelidir.

Korunmasız ilişkiye girildikten sonra eğer döllenme sağlıklı bir şekilde gerçekleştiyse bu günü takip eden birkaç gün içinde hamilelik belirtileri görülmeye başlayabilir. Adet döneminde yaşanan gecikme başlıca hamilelik belirtisidir ancak tek başına yeterli değildir. En erken hamilelik belirtileri ile birlikte hamileliğin devam edeceği 40 hafta boyunca kadının vücudunda türlü değişimler gözlemlenmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalara istinaden belli başlı hamilelik belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Adet döneminde gecikme yaşanması

Göğüs bölgesinde aşırı hassasiyet hissedilmesi

Midede bulantı ya da kusma durumu

Baş dönmesi

Sık sık idrara çıkma isteği

Midede şişkinlik gözlemlenmesi ve hazımsızlık yaşanması

Hâlsizlik hissi ve sürekli uyuma isteği

Halk arasında aşerme olarak da adlandırılan bazı yiyeceklere ya da içeceklere karşı aşırı bir istek

Ciltte gözlemlenebilen leke ve benzeri bazı değişiklikler

Vücut sıcaklığında yaşanabilecek artış

Ani olarak değişkenlik gösteren ruhsal durum ve tavırlarda farklılık

İlişkiden 10 gün sonra hamilelik belli olur mu?

Girilen korunmasız ilişkide döllenme gerçekleşmesinden itibaren bir hafta içinde hamile olunup olunmadığı anlaşılabilir. Ancak ilk hafta hamilelik belirtileri kadın tarafından hissedilmeyebilir. Ayrıca hamilelik şüphesi ile kontrole gidildiğinde bebek ultrasonda da görülmeyebilir. En sağlıklı hamilelik belirtileri ilişkiden yaklaşık 10 ila 12 gün arasında görülmeye başlar. Sağlık kuruluşlarında yapılan testlerin ardından bir haftalık bir gebelik bile tespit edilebilmektedir. İlişkiden 10 gün sonra erken gebelik testi alınarak ya da sağlık kuruluşunda HCG testi yaptırılarak hamilelik şüphesi giderilebilir ancak bu dönemde çıkan sonuç çok sağlıklı olmayabilir. İlk hafta hamilelik belirtileri şu şekildedir aslında gebeliğin 3. haftasına tekabül eder. Bu dönemde yaşanabilecek belirtiler:

Genital akıntıda artış

İmplantasyon kanaması ya da lekelenme

Mide bulantısı

Sık idrara çıkma ya da ihtiyaç duyma

Ruh hâlinde değişimler

Şişkinlik

Hassasiyet



