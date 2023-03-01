Hamilelik boyunca ağırlık kaldırdı! Doğan bebeğinin kasları görenleri şaşırtıyor

Anne Yoana Banda, hamileyken ağırlık kaldırdığını gösteren bir videosunu TikTok'ta paylaştı. Banda, hamileliği sırasında çok ağırlık kaldırdığını bu nedenle bebeğinin 'kaslı' çıktığını söylüyor. Yayınlanan videonun üst kısmında "Hamileliğiniz boyunca ağırlık kaldırmaya devam ettiğinizde ve bebeğiniz rahimden kaslı olarak çıktığında" yazıyor. Kendi hamilelik görüntülerinin ardından küçük kızının yeni doğmuş bir bebekken nasıl kaslı olduğunu gösteriyor.

Yayınlanan video kısa süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları kaslı doğan bebeğin görüntüsüne inanamadıklarını paylaştılar. Bir kişi "Bu bebek benden güçlü" dedi.

HAMİLEYKEN AĞIRLIK KALDIRMANIN GÜVENİLİRLİĞİ TARTIŞILDI

Bazı insanlar hamilelik sırasında ağırlık kaldırmanın 'güvenli' olup olmadığını sorguladı, ancak bir TikTok kullanıcısı şunları yazdı: "Arkadaşlar, bunların hepsinin güvenli olduğundan eminim, kesinlikle yapacak güvenli şeyleri daha yapmadan önce buldu."

HAMİLELİK SIRASINDA AĞIRLIK KALDIRMAYA BAŞLAMAYIN

Moana cevap verdi: "Kesinlikle! Ebelere, doktorlara sordum ve kendi araştırmamı yaptım." Yine de başka bir kullanıcı bir uyarı paylaştı: "Bunu yalnızca vücudunuz spor salonuna gitmeye alışmışsa yapın. Hamile kaldıktan sonra başlamayın." Yoana cevap verdi: "Tamamen katılıyorum! Hamilelik sırasında başlamak tehlikeli olabilir."

