Dudaklardaki yaşlanma belirtileri kolay ve ağrısız bir şekilde yok ediliyor

Dudak yeniden şekillendirilebilir. Dudak dolgusuyla vermilyon kenarlar ve dudak ana hattının şekli ve genişliği yüzle uyumlu hale getirilebilir. Daha enerjik bir yüz görünümü için dudakların üst ve alt kısımlarına hacim kazandırılabilir. Eros yayına ekstra tanım eklenebilir. Oral komisürler, ağzınızın kenarlarından aşağı uzanan çizgiler daha görünmez hale getirilebilir. Dudakların köşesinden aşağı doğru inen çizgiler azaltılabilir. Philtrum sırtlarına, üst dudağınızdan burnunuza giden çizgilere tanım verilebilir. Üst dudağın üstünde dikey olarak uzanan yaygın sigara çizgileri, perioral çizgiler olarak bilinir, azaltılabilir.

“HIZLI, KOLAY VE AĞRISIZ BİR İŞLEMDİR”

Dudak dolgu maddelerinin uygulanması ortalama 20 dakika sürer ve topikal anesteziyle birlikte ultra ince bir iğne kullanıldığı için, baştan sona herhangi bir ağrı hissedilmez. Tedaviden birkaç saat sonra iğne batması benzeri bir his yaşanabilir, ancak bu tedaviyle ilişkili akut ağrı riski düşük olur.

Doğal görünümlü sonuçlar elde edilir. Estetik cerrahinin aksine dudak dolgusu, doğal görünümü pekiştirir. Dudak dolgusu, dudakları daha genç görünüme kavuşturur, konturları ve çizgileri vurgular. Sentetik olmayan dolgu malzemesi kullanılır.

Dudak dolgu maddeleri, aslında insan vücudunda zaten var olan hyaluronik asitten oluşur. Gençken ciltte bol miktarda hyaluronik asit bulunur. Cildin kırışıksız ve hacimli görünmesini sağlar. Yaşlandıkça, miktar azalır, derin çizgilere ve kırışmalara neden olur. Bu nedenle ciltteki hyaluronik asit seviyesini yenilerken, cildinizin yeniden daha genç görünen bir versiyonuyla baş başa kalırsınız.

ARDIŞIK TEDAVİ KALICILIĞI UZATIR

Ardışık tedavi ile etkileri daha uzun süre dayanabilir. Dudak dolgusunun etkisi yaklaşık altı ay sürse de, ardışık tedaviler bu etkilerin daha uzun süre kalıcı olmasını sağlayabilir. Kısacası daha güzel ve genç dudaklara sahip olmak isteyenler estetik cerrahiden destek alabilir.



