HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hamilelik tarih oluyor! Bilim insanlarının yeni buluşu hem şaşırttı hem ürküttü

Hamilelik tarih oluyor! Bilim insanlarının yeni buluşu hem şaşırttı hem ürküttü

11.02.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli bilim insanları yapay zekanın kontrol ettiği yapay rahim geliştirdi. Kadınlardaki hamilelik sürecini baştan sonra yapabileceği ileri sürülen yapay rahim ile hamilelik sürecinin tarihe karışacağı düşünülüyor. Hamilelik süreci dışında bu sistem sayesinde doğmamış bebeklerin olası hastalıklarının bile tespit edilebileceği söyleniyor.

Hamilelik tarih oluyor! Bilim insanlarının yeni buluşu hem şaşırttı hem ürküttü

Çin'de hizmet vermekte olan Suzhou Biyomedikal Mühendisliği ve Teknolojisi Enstitüsü bünyesinde çalışan bilim insanları, tıp tarihine geçecek bir çalışma yürüttüler.

Yaptıkları çalışmalar sonucunda yapay zekanın yönettiği yapay bir rahim oluşturmayı başaran uzmanlar, bu rahimde embriyo büyütmeyi başardılar. Şu an için yalnızca fareler için kullanılan sistemin ilerleyen dönemlerde insanlar için de kullanılabilir hale getirilebileceği söyleniyor.

HAMİLELİK TARİH OLUYOR

Webtekno'nun aktardığı habere göre, bilim insanları, yaptıkları çalışmalar sonucunda rahim ortamını tam anlamıyla kopyalamış oldular. Bu da bir embriyonun yapay bir rahimde gelişmesini sağladı.

iStock-1201705228

Embriyonun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için gerekli olan tüm molekülleri kullanan ve bunların iletimini yapay zeka ile gerçekleştiren bilim insanları, bu çalışma ile kadınları hamilelik sürecinden kurtarabileceklerine inanıyorlar. Üstelik bu sistem sayesinde anne rahmindeki olası hastalık riskleri de ortadan kalkıyor. Zira sistem, embriyoyu her an takip ediyor.

iStock-915147672

Çinli bilim insanlarının geliştirdiği yapay rahim ile ilgili dikkat çeken bir husus var. Uluslararası yasalar gereğince bir insan embriyosunun aylar boyunca rahim dışında tutulması yasak. Bu da bilim insanlarının elini kolunu bağlıyor. Zira yapay zekâ, şu anda sadece fareler üzerinden eğitim alıyor. Bu da çalışmanın insanlar üzerinde etkili olup olmayacağının anlaşılmasını imkânsız hale getiriyor. Ancak ilerleyen dönemlerde bu durum değişebilir. Böylece Çinliler, bir insan embriyosu ile yapay zekayı eğitebilirler.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleriSeveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri
Bakan Koca duyurdu... E-reçete ve raporda yeni dönemBakan Koca duyurdu... E-reçete ve raporda yeni dönem
Halil Falyalı cinayetinde "Söylemez Kardeşler"e gözaltıHalil Falyalı cinayetinde "Söylemez Kardeşler"e gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Meclis adisyonunu görünce bakın ne istedi

Meclis adisyonunu görünce bakın ne istedi

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismiydi... Seccad Yeşil tutuklandı!

Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismiydi... Seccad Yeşil tutuklandı!

"Elektrik faturamı ödemeyeceğim" açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu: "Bu hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım"

"Elektrik faturamı ödemeyeceğim" açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu: "Bu hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım"

İlginizi Çekebilir

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Yeme güçlüğü çekenler dikkat! Tanı konulması yıllar sürüyor…

Yeme güçlüğü çekenler dikkat! Tanı konulması yıllar sürüyor…

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.