KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk

Hamilelik ve emzirme döneminde dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Sütünüzü zehirliyor"

Kadınlar arasında artan sigara tüketimi, yalnızca bireysel sağlığı değil, gelecek nesilleri de tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ezgi Aydın, özellikle hamilelik ve emzirme döneminde sigara kullanımının bebekler üzerinde kalıcı zararlara yol açabileceğine dikkat çekerek anne ve anne adaylarına uyarıda bulundu: “Sigara içiyorsanız, bebeğiniz de içiyor.”

Hamilelik ve emzirme döneminde dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Sütünüzü zehirliyor"

Dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri olan tütün ve tütün mamulleri tüketiminin sadece içene değil çevresine ve özellikle kadınlarda gelecek neslin sağlığını da olumsuz etkilediğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, sigara içen kadınların bebeklerinin anneden daha fazla olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Hamilelik ve emzirme döneminde dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Sütünüzü zehirliyor" 1

"ALKOL VE SİGARA SÜTÜNÜZÜ ZEHİRLİYOR"

Ülkemizde kadınların sigara kullanma oranının her geçen gün arttığını bu durumun gelecek neslin sağlığını da riske attığını belirterek, "Maalesef istatistiklere bakıldığında gelişmiş ülkelerde sigara kullanım oranı daha fazla. Ve bu oran onca mücadele ve kamu spotuna rağmen her geçen gün artıyor. İşin en acı yanı ise sigara kullanan kadınlar hamilelik ve emzirme döneminde de bu kötü alışkanlığı devam ettirmesi" diyerek kadınlara "Alkol ve sigara sütünüzü zehirliyor. Eğer siz içiyorsanız bebeğiniz de içiyor" uyarısında bulundu.

Hamilelik ve emzirme döneminde dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Sütünüzü zehirliyor" 2

"BEBEKLER İÇİN SIKINTILI BİR BESİN OLABİLİYOR"

Anne sütünün ve emzirmenin faydalarının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğunu kaydeden Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, "Bebek ve anne sağlığı için hayati bir öneme sahip olan emzirme, bazen annelerin duyarsızlığı nedeniyle çocuğun sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle emzirme döneminde içilen sigara ve tüketilen alkol maalesef çocuğa direkt etki ediyor. Yani aslında bin bir şifası bulunan anne sütü bebekler için sıkıntılı bir besin olabiliyor" diyerek özellikle anne ve anne adaylarının sigara ve alkolden uzak durmasını tavsiye etti.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5 bin TL'lik işlem yaptırdı ödemeden kaçtı!5 bin TL'lik işlem yaptırdı ödemeden kaçtı!
Milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor!Milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor!

Anahtar Kelimeler:
alkol hamilelik sigara emzirme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.