Hamilelikte baş ağrısı ve halsizlik neden olur? Önlemek mümkün mü?

Gebelikte genel bir halsizlik olmaktadır. Bu durum gebelik hormonunun etkisine bağlanmaktadır. Tüm kasları biraz gevşeten bir hormondur. Bu hormonun etkisiyle hamile kalan kişinin halsiz olunca daha fazla istirahat eder, bu da bebeğine daha fazla kan ulaşmasını sağlar. Bu durumun bir çözümü yoktur. Ancak 3. aydan sonra giderek azalır.

İlk 3 ayda anne adayları gebelik hormonunun etkisiyle kendilerini daha halsiz hissedebilir. Erken saatte uykuları gelebilir. İşte uykusu gelebilir. Çalışma arzusu biraz daha azalır. Konsantrasyon sorunu da yaşarlar. Çok hassas işlerde kullanılmazlar. Mesela havaalanı yönetimi ya da ağır makinelerin kullanımı gibi işlerden uzak tutulurlar.

BAŞ AĞRISI SORUNU

Bunun dışında gebelerin yaşadığı en büyük sıkıntı önlenemez baş ağrısıdır. Bunun da hamilelik hormonuyla ilgili olduğu düşünülür. Migren ağrısı gibi değildir, daha çok gerilim baş ağrısı tarzındadır. Bazen gebeliğin ilk belirtilerinden biri de olabilir. Hatta sık sık gebe kalanlar baş ağrısı başlayınca 'Acaba gebe miyim' diye şüphelenebilirler. Bu ağrı parasetamol grubu ilaçlarla tedavi edilir. Çünkü çok fazla ağrı gerginlik yaratacağından anneye ve bebeğe zarar verebilir.

