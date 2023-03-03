Hamilelikte ishal olunur mu, neden ishal olunur? Gebelikte ishale ne iyi gelir, ishali ne keser?

Hamilelikle beraber meydana gelen fiziksel değişimler vücuttaki birçok sistemi etkiler. Hormonlar gebenin yeme düzeni, gebelik sürecinde kullanılan vitamin ve ilaçlar bağırsak sistemini de doğrudan etkiler. Gebelik sürecinde yaşanan kabızlık ve ishal şikâyetleri normal görülür. Gebelikte yaşanan ishal sıvı kaybına neden olur. Bu şikâyetleri azaltmak için dikkat edilebilecek çeşitli çözümler vardır. Kaybedilen sıvının yerine konması, duruma uygun besinlerin tüketilmesi gibi çözümler uygulanabilir. Gebenin yaşanan bu durumda en doğru bilgiyi doktoruna danışarak elde etmesi gerekir.

Hamilelikte ishal neden olur?

Hamilelik döneminde değişen fiziksel ve hormonal durumlar sebebi ile vücutta var olan birçok sistem de değişmektedir. Sindirim ve boşaltım sistemi yaşanan bu değişiklikler ile farklılaşabilir. Bu sebeple "Hamilelikte ishal normal mi?" sorusu için hamilelikte yaşanan ishal durumu normal olduğu cevabını verebiliriz. Gebenin her durumda doktora danışması doğru olacaktır. Hamilelikte oluşan ishalin nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

Hormonal değişiklikler

Gıda zehirlenmesi

Virüs ve bakteriler

Mide üşütmesi

Parazitler

Kullanılan vitamin ve ilaçlar

Hormonal değişikliklerden dolayı yaşanan ishal genellikle hamilelikte normal bir durumdur. Ancak ishalin nedeni gıda zehirlenmesi, mide üşütmesi ya da diğer hastalıklardan kaynaklıysa mutlaka doktora gidilmelidir.

Hamilelikte ishal olunur mu?

Hamilelikte ishal sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. İshal günde üç defadan fazla çıkılan ve normalden daha sulu olan dışkılama anlamına gelir. Gebelik döneminde kişinin beslenme alışkanlıklarında farklılıklar olur. Ayrıca kullandıkları ilaç ve vitaminler ishal sürecini oluşturabilir. Gebenin yaşadığı hormonal değişimler de ishale sebebiyet oluşturabilir. Yaşanan bu problemler genelde normal kabul edilir. İshale eşlik eden farklı sorunlar olması durumunda (karın ağrısı, ateş, kusma gibi) mutlaka bir doktora danışmak gerekir.

Hamilelikte ishal ne zaman başlar?

Hamileliğin ilk dönemlerinden itibaren ishal durumu gözlenebilir. Hamilelik boyunca da çeşitli sebeplerden ishal durumu oluşabilir. Bu durumda bir uzmandan bilgi almak en doğrusu olacaktır.

Hamilelikte ishal nasıl geçer?

Hamilelikte ishal olmak genel olarak sıklıkla rastlanan bir durumdur. Hamileliğin ilk döneminden son dönemine kadar yaşanabilen ishal rahatsızlığı için yapılabilecek çeşitli tedavi yöntemleri bulunur. İshale eşlik eden farklı rahatsızlıklar varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. "Hamilelikte ishale ne iyi gelir?" sorusu için gebelik süresince hafif seyreden ishal durumunda uygulanabilecek bazı önerileri şöyle sıralayabiliriz:

İçme sularının temiz olmasına dikkat edilmelidir.

Tüketilen sebze ve meyveler bol su ile yıkanmalıdır.

Süt ve süt ürünlerinin pastörize olmasına dikkat edilmelidir.

Aşırı yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

Fazla lifli gıdalardan kaçınılmalıdır.

Bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Muhakkak doktora danışılarak ilaç kullanılmalıdır.

Şeker ve asitli içecekler ile çay ve kahveden uzak durulmalıdır.

Tost, kraker gibi yağsız besinler tüketmek ishalin önüne geçebilir.

Pirinç lapası, muz gibi gıdalar ishal hâlinde tüketilebilir.

Yağsız çorbalar, haşlanmış tavuk ve patates gibi gıdalar tüketilebilir.

Hamilelikte ishali ne keser?

İshal ile birlikte sıvı kaybı yaşayan gebenin mutlaka bol sıvı tüketerek kaybettiği sıvıyı yerine koyması gerekir. Bol su tüketiminin yanında doğal meyve suları da tüketilebilir. Sıvı tüketiminin yanında probiyotikli içerikler tüketip lifli gıdalardan uzak durulmalıdır. Doktorunuzun önerdiği diyet ile kısa sürede ishal durumu atlatılabilir. Hamilelikte ishale bitkisel çözümler de önerilebilir. Papatya çayının ishalin kesilmesine yardımcı olduğu bilinir. Gebelerin bitki çayları tüketiminde mutlaka doktorlarına danışmaları gerekir. Bu sebeple doktor onayı alındıktan sonra papatya çayı da iyi bir öneri olabilir. Hamilelikte ishale bitkisel çözümler uygulamadan önce mutlaka doktor kontrolü ve tavsiyesi gereklidir.

İshal hamilelik belirtisi mi?

İshal her bireyi etkileyebilecek bir rahatsızlıktır. Hamileler de gebelik süresince ishal durumu yaşayabilirler. Gebelik sürecinde yaşanan fiziksel ve hormonal değişikliklerle ishal durumu yaşanabilir. Özellikle gebeliğin ilk dönemlerinde sıklıkla karşılaşılabilen bir durumdur. Hamilelik belirtisi ishal olarak tam anlamıyla söylenemez ama hamilelik esnasında ishal yaşanabilen bir durumdur.



