Hamilelikte karın ağrısı neden olur, ne zaman başlar? Hamilelikte karın ağrısı normal mi?

Hamileliğin başlangıcından itibaren çeşitli fiziksel değişimler meydana gelir. Vücut değişen tüm şartlara uyum göstermek için kendini hazırlar. Sürecin birinci ayından itibaren karın ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı gibi fiziksel tepkiler ortaya çıkabilir. Hamilelik süreci uzun ve hassas bir yol olduğu için anne adayları oluşabilecek bu ağrıların sebeplerini öğrenmek isterler. Özellikle karın bölgesinde oluşan ağrılar sıklıkla görülebilir. Gebe bu gibi durumlarda doktoruna danışarak en doğru bilgiye sahip olur.

Hamilelikte karın ağrısı neden olur?

Hamilelik süresince karın ağrısı yaşanması normaldir. Özellikle 5-7 aylık hamilelikte karın ağrısı yaygın olarak görülür. Hareketlenmeye başlayan bebeğin etkisi ile bu dönemde anne adaylarında karın ağrısı oluşabilir. Bununla beraber gebelik süresince olduğu gibi karın ağrısı yaşanması durumunda da doktora danışılması gerekir. Gebelikte karın ağrısının yaşanmasının çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Bu sebepleri şöyle sıralayabiliriz:

Mide rahatsızlıkları: Mide bulantısı, gaz ve şişkinlik gebelik sürecinde sıklıkla karşılaşılan şikâyetlerdir. Sindirim sisteminde bulunan hormonların yükselmesi bu sorunların artışına sebep olur. Kabızlığın artmasıyla birlikte yaşanan bu sorunlar karın ağrısını tetikleyebilir.

Mide bulantısı, gaz ve şişkinlik gebelik sürecinde sıklıkla karşılaşılan şikâyetlerdir. Sindirim sisteminde bulunan hormonların yükselmesi bu sorunların artışına sebep olur. Kabızlığın artmasıyla birlikte yaşanan bu sorunlar karın ağrısını tetikleyebilir. Rahmin büyümesi: Rahim büyümesi ile bağırsaklar sıkışır ve mide bulantısı şikâyeti artar. Bununla birlikte kolay doyma ve karında şişkinlik başlar. Bu etkiler de karın ağrısına dönüşebilir.

Rahim büyümesi ile bağırsaklar sıkışır ve mide bulantısı şikâyeti artar. Bununla birlikte kolay doyma ve karında şişkinlik başlar. Bu etkiler de karın ağrısına dönüşebilir. Kan akışının artması: Hamilelik ile birlikte rahme giden kan akışı artar. Bu sebeple o bölgedeki baskı artar ve ağrı hissedilebilir.

Hamilelik ile birlikte rahme giden kan akışı artar. Bu sebeple o bölgedeki baskı artar ve ağrı hissedilebilir. Cinsel ilişki: Hamilelik esnasında yaşanan cinsel ilişki karın ağrısına sebep olabilir. Bunun nedeni kan akışının hızlanıp rahmin kasılmasıdır.

Hamilelik esnasında yaşanan cinsel ilişki karın ağrısına sebep olabilir. Bunun nedeni kan akışının hızlanıp rahmin kasılmasıdır. Sıvı kaybı: Gebelik esnasında yaşanan kasılmalarla sıvı kaybında artış görülür. Sıvı kaybının artması ve yetersiz sıvı alımı sonucu karın ağrıları yaşanabilir.

Gebelik esnasında yaşanan kasılmalarla sıvı kaybında artış görülür. Sıvı kaybının artması ve yetersiz sıvı alımı sonucu karın ağrıları yaşanabilir. İdrar yolu enfeksiyonu: Pelvik bölgede gerçekleşen ağrı ve baskı idrar yolundaki enfeksiyon sonucu oluşur.

Hamilelik süresince kendini çeşitli zamanlarda gösterebilen karın ağrısı şikâyetleri farklı çeşitlerde olabilir. Gebelik boyunca adet sancısı gibi karın ağrısı yaşanabilir. Hamile kadınların yaşadığı bu süreç fiziksel olarak çok fazla değişikliği kapsamaktadır. Yaşanan bu süreç içerisinde regl yaşanmaz ama regl ağrısını andıran ağrılar yaşanabilir. Her gebelikte yaşanan bir durum olmamasına rağmen bazı gebelerde görülebilir. Gebenin yaşam standartları ve beslenme alışkanlıkları bu durumu etkileyebilen etmenlerdir. Bunun yanında hava koşulları da bu durumu etkileyebilir. Bu konu hakkında en doğru ve güvenilir bilgi bir uzmandan alınmalıdır. Bu sebeple gebenin doktoruna başvurması en doğru karardır.

Hamilelikte karın ağrısı normal mi?

Hamilelik sürecinde yaşanan karın ağrısı genel olarak sıklıkla görülebilen bir durum olarak kabul edilir. Bu durumda önemli olan yaşanan ağrının boyutu ve türüdür. Genel olarak yaşanan karın ağrısının sebebi rahim hacminin genişlemesidir. Gebelikte karın ağrısı özellikle hamileliğin ilk ve son dönemlerinde gözlenir. Hamileliğin başında bebeğin rahme yerleşmesi ve son dönemlerde ise doğum kasılmaları sebebi ile karın ağrıları yaşanabilir. Bunların dışında gaz sancısı, kabızlık, rahmi tutan bağların gerilmesi ve kasılması gibi sebeplerden ötürü de karın ağrıları yaşanabilir. Hamilelikte yaşanan karın ağrısı şiddetlenirse, uzun bir süre devam ederse, kramp, ishal, kusma veya ateş gibi semptomlar ağrıya eşlik ederse mutlaka bir uzmana görünülmesi gerekir. Gebelik süresince oluşabilecek sorunların önüne geçmek için en doğru yol doktora danışmaktır.

Bir başka karın ağrısı türü de gebelikte karında batma şeklinde ağrıdır. Her gebenin yaşadığı bir problem olmasa da bazı gebeler bu durumla karşı karşıya kalabilir. Gebelikte yaşanan karında batma şeklindeki ağrıların sebepleri çeşitli olabilir:

Dış gebelik

İdrar yolu enfeksiyonu

Düşük

Braxton Hicks kasılmaları

Erken doğum

Gebelikte karında batma şeklindeki ağrı genel olarak sorun teşkil etmese de farklı semptomlarla bir araya geldiğinde sebepleri farklılaşabilir. Bu sebeple anne adayının doktoruna danışması en doğru davranış olacaktır. Hamilelikte belde sancı bazı gebelerde sıklıkla yaşanan bir durumdur. Özellikle gebeliğin ilk dönemlerinde yaşanması olasıdır. Bel ağrıları uzun periyotlarla gerçekleşip şiddetini arttırdığı durumda mutlaka uzman görüşü alınmalıdır.

Hamilelikte karın ağrısı ne zaman başlar?

Genel olarak hamilelikte karın ağrısı gebeliğin herhangi bir döneminde yaşanabilir. Özellikle ilk 3 aylık dönem olan ilk trimesterda vücutta meydana gelen hormonal değişiklikler ile birlikte karın ağrısı oluşabilir. Üçüncü trimester dönemi olan son 3 aylık süreçte ise bebeğin hacminin artması ile birlikte bu ağrılar tekrar baş gösterebilir. Hamileliğin ilk haftalarında karın ağrısı bebeğin rahme tutunma süreci ile başlayabilir. Embriyonun oluşmaya başlaması ile görülebilen bu ağrılar normal ağrılar olarak algılanır. Elbette ağrının şiddeti ve süresi gibi etkenler ile birlikte uzman tavsiyesi almak daha doğru olur. Sindirim ve bağırsak sorunları, psikolojik etkenler de hamilelik sürecinde yaşanan karın ağrılarının sebepleri olabilir. Gebeliğin son aylarında yaşanan karın ağrısı ise bebeğin ağırlığının artışı ile doğru orantılı olabilir. Gebeliğin erken dönemlerinden itibaren karın ağrısı oluşumu gözlenebilir. Bu durumda gebenin doktoruna danışması gerekir.

Hamileliğin ilk günlerinde karın ağrısı olur mu?

Gebeliğin ilk dönemleri çeşitli değişikliklerin yaşandığı bir süreçtir. İlk günden itibaren fiziksel farklılıklar ortaya çıkar. Hamileliğin ilk günlerinde karın ağrısı başlayabilir. Bu durum normal olarak gözlenir. Embriyonun karna yerleşme süreci beraberinde fiziksel durumlar ortaya çıkarır. Mide bulantısı, baş dönmesi gibi etkilerin yanında karın ağrısı da gebelerin yaşadığı ilk dönem şikayetidir. Hafif şiddette ve kısa süreli ağrılar gebeliğin ilk dönemlerinde gözlenebilir.

Gebelik sürecinde görülen karın ağrıları hamileliğin başlangıcında da görülebilir. Bu nedenle anne adayları "Karın ağrısı hamilelik belirtisi mi?" sorusunu sorabilir. Vücutta belirli zamanlarda yaşanan hafif şiddetli ağrılar hamilelik belirtisi olarak algılanabilir. Bununla beraber yaşanan her karın ağrısı gebelik göstergesi değildir. Yaşanan ağrıda bir uzmana başvurmak en doğru bilgiye ulaşmayı sağlar.



