Hamilelikte Sağlıklı Beslenme Rehberi

4. Bebeğinizde doku gelişimi için C vitamini tüketin

Organların onarımı, doku ve kıkırdak gelişimi, enfeksiyonlara karşı korunmak ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için C vitamini önemlidir. Bebeğinizin temel yapı taşlarını oluşturan kemik ve kıkırdak gelişiminde C vitamini önemli rol oynar. Hamilelikte kiraz yemeniz yüksek oranda C vitamini almanızı sağlar. C vitamini en çok muz, elma, kabak, kivi, lahana, ıspanak, patates, yeşil biber ve tüm mevsim yeşilliklerinde bulunur.

5. Yağ ve şeker tüketiminden kaçının

Sağlıklı bir gebelik dönemi için fazla yağ tüketiminden kaçınılmalıdır. Yağların fazla tüketimi aşırı kilo alımına sebep olabilir. Bu sebeple gebelikte tatlı krizine girildiği dönemlere dikkat edilmelidir. Çikolata, içerdiği kafein nedeniyle vücut üzerinde birçok etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalar sonucu gebelik döneminde belirli bir oranda çikolata tüketen anne adaylarında yüksek tansiyon ve gebelik zehirlenmesi daha az görülmüştür. Uzmanlarca bitter çikolatanın tüketimi daha çok öneriliyor.

