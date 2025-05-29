KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Hamilelikte yediklerine dikkat! Çiğ ya da az pişmiş et tüketimi uyarısı: Uzmanlar tehlikeye karşı uyarıyor!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Bilgesoy, hamilelik döneminde çiğ veya az pişmiş et tüketiminin ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti. Op. Dr. Bilgesoy, toksoplazma ve salmonella gibi parazitlerin çiğ et yoluyla bulaşabileceğine dikkat çekerek, bu durumun hem anne hem de bebek sağlığı açısından tehlikeli sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Detaylar haberimizde...

Hamilelikte yediklerine dikkat! Çiğ ya da az pişmiş et tüketimi uyarısı: Uzmanlar tehlikeye karşı uyarıyor!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Bilgesoy, gebelik döneminde çiğ ya da az pişmiş et tüketiminin ciddi riskler taşıdığına dikkati çekti. Op. Dr. Bilgesoy, “Toksoplazma ve salmonella gibi parazitlerin bulaşması halinde annede enfeksiyon gelişebilir. Bu da bebekte görme, işitme ve beyin gelişimi sorunlarına neden olabilir" dedi.

thumbs_b_c_e4fe9176bb4ad5f5445685c5f9a6c9fa

"ETLE TEMAS EDİLEN YÜZEYLER BİLE RİSKLİ"

Toksoplazmanın sadece etten değil, iyi yıkanmamış meyve ve sebzelerden de bulaşabileceğini belirten Bilgesoy, özellikle çiğ etle temas eden bıçak, kesme tahtası gibi yüzeylerin iyice temizlenmesi gerektiğini söyledi. Ete dokunulduktan sonra ellerin mutlaka yıkanması gerektiğini vurgulayan Bilgesoy, “Gebeler et tüketirken hekimine danışmalı, iyi pişmiş ve hijyenik hazırlanmış ürünler tercih edilmeli" diye konuştu.

thumbs_b_c_3ecb06c8835242dfe76017bb8ea1aed1

DİNLENMİŞ ET TÜKETİLMELİ

Kurban Bayramı'na özgü taze et tüketiminin de dikkatli yapılması gerektiğini belirten Bilgesoy, “Yeni kesilmiş etin hemen tüketilmesi sindirim sorunlarına, hatta sıvı kaybına neden olabilir. Bu da gebelikte istenmeyen bir durumdur. En az 1 gün buzdolabında dinlendirilmiş ve iyi pişmiş et tercih edilmelidir" uyarısında bulundu.

thumbs_b_c_e6b7e1c266086827a96fe153b6a06fec

"AZ PİŞMİŞ BAKTERİ, ÇOK PİŞMİŞ KANSEROJEN"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gül Uygun Karakulak ise bayram boyunca beslenmede dengeye dikkati çekti. Karakulak, “Et, sindirimi zor bir besindir. Taze kesilmiş etin en az 24 saat buzdolabında dinlendirilerek tüketilmesi gerekir. Porsiyon kontrolü yapılmalı, etin yanında bol yeşillik tüketilmelidir" dedi.

thumbs_b_c_33867aced58c70b21286d61ffb07b46f

Etin pişirilme yönteminin de sağlık açısından kritik olduğunu vurgulayan Karakulak, “Az pişmiş et bakteriyel risk taşır. Çok pişmiş ya da mangalda ateşe yakın pişirilen etlerde ise kanserojen bileşikler oluşabilir. Mide ve kolon kanserine neden olabilecek bu bileşiklerden korunmak için et, ızgara, fırın ya da haşlama gibi sağlıklı yöntemlerle pişirilmeli; mangalda pişirme mesafesi 15-20 santim olmalıdır" diye konuştu.

TATLI VE SU TÜKETİMİNE DİKKAT

Bayram sofralarında şerbetli tatlılara karşı da ölçülü olunması gerektiğini belirten Karakulak, “Tatlılar kan şekerinde dalgalanmalara neden olabilir, kilo alımını tetikleyebilir. Dondurma, sütlaç gibi hafif tatlılar tercih edilmeli. Su tüketimi ihmal edilmemeli, günde 2- 2,5 litre su içilmelidir" önerisinde bulundu.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saç boyaları kanser yapar mı? Saç boyaları kanser yapar mı?
Gece ve gündüz kremi arasındaki fark nedir?Gece ve gündüz kremi arasındaki fark nedir?

Anahtar Kelimeler:
salmonella hamilelik gebelik tavuk piliç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.