Hamlesi ters tepti! ABD halkı faturayı Trump'a kesti!

ABD'de federal hükümetin geçici bütçe anlaşmazlığından dolayı kapanmasının üzerinden 23 gün geçti ancak Trump'ın Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için ödenek ayrılması talebi henüz Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlayan Demokratlarca kabul edilmedi.

Trump'ın her sabah Twitter'dan "Beyaz Saray'da uzlaşma için Demokratları beklediğini" ifade ederek hükümetin kapalı kalması konusunda Demokratları suçlaması Amerikan halkında karşılık bulmadı.

Connecticut'taki Quinnipiac Üniversitesinin ulusal çaptaki anketinde katılımcıların yüzde 63'ünün Demokratların Meksika duvarı ödeneği olmaksızın hükümetin açılması planını desteklediği ortaya çıktı.

Diğer taraftan, ankete katılanların yüzde 56'sı hükümetin kapanmasından Trump'ı ve Cumhuriyetçileri, yüzde 36'sı ise Demokratları sorumlu tuttu, yüzde 8'i ise kararsız kaldı.

Hükümetin duvar ödeneğinden dolayı kapatılmasını karşı çıkanların oranı ise yüzde 63'ü buldu.

Ankete katılanların yüzde 54'ü ABD'nin güney sınırında bir krizin söz konusu olduğunu kabul ederken yüzde 59'u ise bu krizi çözmek için duvarın çözüm olmadığını savundu.