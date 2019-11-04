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Hamsi fiyatlarında hava durumuna göre dalgalanma

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 11:39 | Son Güncelleme

TRABZON’da son günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler denize açılamayınca balık fiyatlarında artış yaşandı. Tezgâhlarda 5 TL'ye satılan hamsi, az avlanınca kilosu birden 30 TL'ye yükseldi.

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da son günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler denize açılamayınca balık fiyatlarında artış yaşandı. Tezgâhlarda 5 TL'ye satılan hamsi, az avlanınca kilosu birden 30 TL'ye yükseldi. Denizlerdeki hava koşullarının düzelmesiyle hamsi fiyatı 10 TL'ye düştü.

Karadeniz'de, av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz'de son günlerde sağanak ve fırtınalı hava koşulları nedeniyle balıkçıların tekneleriyle denize açılamaması, tezgâhları süsleyen balık fiyatlarında artışa yol açtı. Trabzon'da tezgâhlarda 5 TL'ye satılan hamsi, az avlanınca kilosu aniden 30 TL'ye yükseldi. Denizlerdeki hava koşullarının düzelmesiyle hamsi fiyatı yeniden 10 TL'ye düştü. Balıkçılar, ilerleyen günlerde deniz suyunun soğumasıyla birlikte hamsinin bollaşmasını bekliyor.

‘BALIK BORSA GİBİ’

Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, hamsinin yarınki fiyatının tahmin edilemez olduğunu belirterek, “Hava şartlarından dolayı balıkçılar denize açılamadı. Hamsi de dolayısı ile gelmedi. Tezgâhta sayılı olan hamsinin fiyatı 30 hatta bazı tezgahlarda 50 liraya kadar yükseldi. Yağışlar çok şükür dindi. Balıkçılar denize açıldı. Şimdi tezgahta hamsi 5 ila 10 liradan satılıyor. Balık zaten borsa gibi, inişli ve çıkışlı. O gün balık bolsa fiyatlar aşağıya gelir, balık yoksa fiyatlar tırmanışa geçer. Hamsi alfabetik bütün vitaminleri içerisinde barındırıyor. Kış aylarında hamsi bol bol tüketilmeli. Hamsi de bulunan vitamin hem çocuk gelişiminde çok önemli hem de soğuyan havaya karşı direnç kazanmamızı sağlıyor. Fiyatlar şu an iyi vatandaş bol bol yesin” dedi.

‘FİYATLARDA DALGALANMA OLUYOR’

Balıkçı Turgay Memiş ise özellikle hamsi fiyatlarında hava şartlarına bağlı dalgalanma olduğunu söyleyerek, “Dün hamsi yoktu. Bir önceki günün hamsileri satıldı tezgâhlarda. 30 liraya kadar çıktı fiyatı. Bugün hava açtı. Hamsi biraz bollaştı. Fiyatları 5 ile 10 lira arasında alıcı buluyor. Geçtiğimiz günlerde çok yağmur yağdı. Trabzon’u sel aldı resmen. Balıkçılar da denize açılamadı buralar hep su altındaydı. Tezgâhı açmak da, hamsi bulmak da zordu. Fiyatlarda sürekli dalgalanma oluyor. Bakalım yarın hamsi fiyatları ne kadar olur” diye konuştu.

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