HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hande Fırat çektiği videoyla anlattı! Köpek sürüsüyle karşılaşınca ne yapmalı?

Hande Fırat çektiği videoyla anlattı! Köpek sürüsüyle karşılaşınca ne yapmalı?

26.12.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak hayvanları sorunu gündemde yerini korumaya devam ederken, gazeteci Hande Fırat dikkat çeken bir video paylaştı. Hande Fırat, köpek sürüsüyle karşı karşıya kalınması durumunda ne yapılması gerektiğini uygulamalı olarak anlattı. Köpek eğitmeniyle çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan Fırat "Ağaç pozisyonunda, eller bağlı gözler ayak ucunuzda duracaksınız" dedi.

CNN Türk'te yayınlanan 'Gece Görüşü' hazırlayan Hande Fırat, sokak köpekleri konusuna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Fırat köpek sürüsüyle karşılaşınca ne yapılması gerektiğiyle ilgili bir video çekti. Görüntülerde köpeklerin sarkan elleri koklamaya çalıştığını ve ellerin birden çekilirse köpeklerin tetikleneceği belirtildi. Çözüm olarak ellerin birleştirilerek beklenmesi ve köpekle göz kontağı kurmak yerine kendi ayak uçlarına bakmak gerektiği ifade edildi.

"BUNU YAPMAMAK LAZIM"

Görüntülerde eğitmen, "Köpek ilk yanınıza geldiğinizde ne yapacak, elini koklayacak. Elimi kokladığında reflektif olarak elimi çekersem korkuturum köpeği. Bunu yapmamak lazım. Bunun yerine ellerini önünde birleştirip, göz teması kurmamak için ayak uçlarına bak. Köpek zaten sonra seni bir tehlike olarak algılamayacak. Köpek etrafında döner, döner, sonra gider, sen de yavaş yavaş ortamdan uzaklaşırsın" ifadelerini kullandı.

HANDE

"AĞAÇ POZİSYONU"

Hande Fırat da "Sevgili okurlar, sevgili izleyiciler ağaç pozisyonu. Bu şekilde duruyorsunuz. Eller bağlı, gözler ayak ucunuzda. Köpek çevrenizde döncek, döncek, döncek sonra gidecek. Siz de yavaş yavaş ortamdan uzaklaşacaksınız" dedi.

Yaşlı kadına Diyojen sendromu incelemesi Yaşlı kadına Diyojen sendromu incelemesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hareket eden tır, yaşlı çifti birbirinden kopardıHareket eden tır, yaşlı çifti birbirinden kopardı
Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...
Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...
Anahtar Kelimeler:
Hande Fırat

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye zam! 3 formül ile en düşük maaş tablosu

Memur ve emekliye zam! 3 formül ile en düşük maaş tablosu

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan hakkında gündem yaratacak 'seçim' iddiası!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan hakkında gündem yaratacak 'seçim' iddiası!

Son seçim anketini canlı yayında paylaştı!

Son seçim anketini canlı yayında paylaştı!

2022'nin son Kabine Toplantısı başladı!

2022'nin son Kabine Toplantısı başladı!

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.