Hande Fırat çektiği videoyla anlattı! Köpek sürüsüyle karşılaşınca ne yapmalı?

CNN Türk'te yayınlanan 'Gece Görüşü' hazırlayan Hande Fırat, sokak köpekleri konusuna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Fırat köpek sürüsüyle karşılaşınca ne yapılması gerektiğiyle ilgili bir video çekti. Görüntülerde köpeklerin sarkan elleri koklamaya çalıştığını ve ellerin birden çekilirse köpeklerin tetikleneceği belirtildi. Çözüm olarak ellerin birleştirilerek beklenmesi ve köpekle göz kontağı kurmak yerine kendi ayak uçlarına bakmak gerektiği ifade edildi.

"BUNU YAPMAMAK LAZIM"

Görüntülerde eğitmen, "Köpek ilk yanınıza geldiğinizde ne yapacak, elini koklayacak. Elimi kokladığında reflektif olarak elimi çekersem korkuturum köpeği. Bunu yapmamak lazım. Bunun yerine ellerini önünde birleştirip, göz teması kurmamak için ayak uçlarına bak. Köpek zaten sonra seni bir tehlike olarak algılamayacak. Köpek etrafında döner, döner, sonra gider, sen de yavaş yavaş ortamdan uzaklaşırsın" ifadelerini kullandı.

"AĞAÇ POZİSYONU"

Hande Fırat da "Sevgili okurlar, sevgili izleyiciler ağaç pozisyonu. Bu şekilde duruyorsunuz. Eller bağlı, gözler ayak ucunuzda. Köpek çevrenizde döncek, döncek, döncek sonra gidecek. Siz de yavaş yavaş ortamdan uzaklaşacaksınız" dedi.